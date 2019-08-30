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30/08/2019 09:02

【駐京專電】百名非公有制經濟人士獲表彰，包括雷軍、丁磊等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央統戰部、工信部、人社部、市場監管
總局、全國工商聯等發布關於表彰第五屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設
者的決定。根據名單，小米（０１８１０）雷軍、老乾媽陶華碧、泰康人壽陳東升、萬向集團魯
偉鼎、海瀾之家（滬：６００３９８）周建平、網易丁磊、七匹狼周少雄、ＴＣＬ李東生、比亞
迪（０１２１１）（深：００２５９４）王傳福、華訊方舟吳光勝等１００人位列其中。

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