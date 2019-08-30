《經濟通通訊社３０日專訊》據《華爾街日報》周四（２９日）引述知情人士報道，美國檢
察官正在調查華為涉嫌竊取技術的新案件。華為被控多年來竊取個人和公司的知識產權，並由競
爭對手招募員工。紐約東區檢察官拒絕置評事件
報道指，美國政府正在調查今年早些時候發布的針對華為的起訴書中沒有涉及的商業行為。
今年１月，美國司法部指控華為及其首席財務長孟晚舟合謀違反美國對伊朗的制裁，通過華為試
圖隱藏的一家子公司與伊朗做生意。（ａｃ）
30/08/2019 08:54
【華為風波】報道指美國檢察官正調查華為涉嫌竊取技術的新案件
《經濟通通訊社３０日專訊》據《華爾街日報》周四（２９日）引述知情人士報道，美國檢
察官正在調查華為涉嫌竊取技術的新案件。華為被控多年來竊取個人和公司的知識產權，並由競
爭對手招募員工。紐約東區檢察官拒絕置評事件
報道指，美國政府正在調查今年早些時候發布的針對華為的起訴書中沒有涉及的商業行為。
今年１月，美國司法部指控華為及其首席財務長孟晚舟合謀違反美國對伊朗的制裁，通過華為試
圖隱藏的一家子公司與伊朗做生意。（ａｃ）
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