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30/08/2019 11:19

【豬價飛天】各類院校開學在即，安徽省豬價繼續保持漲勢

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據安徽省發展改革委價監局的生豬和豬肉價格應急監測，８月
２９日，安徽省生豬平均出場價格每５０公斤為１３０７﹒６２元（人民幣．下同），較上周上
漲７８﹒６２元，漲幅為６﹒４％，繼續保持漲勢。
　　豬肉（後座統貨、肋條肉）零售均價每５００克分別為１９﹒８６元、２０﹒４６元。與上
周比，分別上漲１﹒３９元、１﹒５２元，漲幅７﹒５３％、８﹒０３％。受當前生豬產能總體
趨緊影響，加之各類院校開學在即，預計安徽省豬價將繼續強勢運行。（ｃａ）

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