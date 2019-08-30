【豬價飛天】各類院校開學在即，安徽省豬價繼續保持漲勢

《經濟通通訊社３０日專訊》據安徽省發展改革委價監局的生豬和豬肉價格應急監測，８月

２９日，安徽省生豬平均出場價格每５０公斤為１３０７﹒６２元（人民幣．下同），較上周上

漲７８﹒６２元，漲幅為６﹒４％，繼續保持漲勢。

豬肉（後座統貨、肋條肉）零售均價每５００克分別為１９﹒８６元、２０﹒４６元。與上

周比，分別上漲１﹒３９元、１﹒５２元，漲幅７﹒５３％、８﹒０３％。受當前生豬產能總體

趨緊影響，加之各類院校開學在即，預計安徽省豬價將繼續強勢運行。（ｃａ）

