  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/08/2019 13:47

【修例風暴】新華社時評：一國兩制底線不容觸碰

　　《經濟通通訊社３０日專訊》香港反送中運動持續近３個月，《新華社》今早（３０日）發
表題為《「一國兩制」原則底線絕不容許觸碰》時評，指出「反中亂港」勢力及激進分子，以「
反修例」為幌子挑起事端，進行各種亂港活動，已不只是要癱瘓香港、癱瘓特區政府，矛頭是直
指「一國兩制」、直指中央；暴徒在其背後勢力的策劃指揮下，有預謀通過製造社會動亂，意圖
摧毀特區政府管治權威，進而奪取香港的管治權，企圖通過製造香港亂局來牽制整個中國，甚至
妄想將「顏色革命」滲透到中國內地。
　　文章指出，必須守護「一國兩制」，要挽救香港、守護市民根本利益，必須剷除破壞「一國
兩制」的毒瘤，重申任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港《基本法》權威、利用香港對
內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，絕不能允許，有關違法犯罪活動必被依法追究、
予以懲治。

＊人民日報：暴徒在砸香港人飯碗＊

　　《人民日報》海外版今亦發表評論文章，指香港示威引發出經濟風暴，激進示威者更摧毀幾
代人的奮鬥成果，反暴制亂勢在必行。文章引述政府統計處的數據及財政司長陳茂波的網誌，指
出現時香港經濟因示威活動下滑，加上立法會會議受阻，多項工務工程撥款受到拖延，形容「這
股經濟風暴正在砸掉愈來愈多香港人的飯碗」。
　　文章又批評，有激進示威者為了一己之私，正摧毀幾代人奮鬥所得的根基和家業，認為「創
業不容易，毀業很簡單」，若暴力不止，香港「有再好的家底也會被掏空」，呼籲香港人以協商
代替衝突、以對話代替拳頭，才能覓到出路。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
FOCUS30/08/2019
【FOCUS】蘋果出新機 華為添狙擊
國際動態30/08/2019
蘇格蘭保守黨領袖請辭 不利約翰遜
中國故事29/08/2019
【AI大會】「三馬」齊聚世界人工智能大會 共商產業發展大計
生財有道29/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：車股超買宜套利非追入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金