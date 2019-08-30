【修例風暴】新華社時評：一國兩制底線不容觸碰

《經濟通通訊社３０日專訊》香港反送中運動持續近３個月，《新華社》今早（３０日）發

表題為《「一國兩制」原則底線絕不容許觸碰》時評，指出「反中亂港」勢力及激進分子，以「

反修例」為幌子挑起事端，進行各種亂港活動，已不只是要癱瘓香港、癱瘓特區政府，矛頭是直

指「一國兩制」、直指中央；暴徒在其背後勢力的策劃指揮下，有預謀通過製造社會動亂，意圖

摧毀特區政府管治權威，進而奪取香港的管治權，企圖通過製造香港亂局來牽制整個中國，甚至

妄想將「顏色革命」滲透到中國內地。

文章指出，必須守護「一國兩制」，要挽救香港、守護市民根本利益，必須剷除破壞「一國

兩制」的毒瘤，重申任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港《基本法》權威、利用香港對

內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，絕不能允許，有關違法犯罪活動必被依法追究、

予以懲治。



＊人民日報：暴徒在砸香港人飯碗＊



《人民日報》海外版今亦發表評論文章，指香港示威引發出經濟風暴，激進示威者更摧毀幾

代人的奮鬥成果，反暴制亂勢在必行。文章引述政府統計處的數據及財政司長陳茂波的網誌，指

出現時香港經濟因示威活動下滑，加上立法會會議受阻，多項工務工程撥款受到拖延，形容「這

股經濟風暴正在砸掉愈來愈多香港人的飯碗」。

文章又批評，有激進示威者為了一己之私，正摧毀幾代人奮鬥所得的根基和家業，認為「創

業不容易，毀業很簡單」，若暴力不止，香港「有再好的家底也會被掏空」，呼籲香港人以協商

代替衝突、以對話代替拳頭，才能覓到出路。（ｃａ）

