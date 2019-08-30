《神州縱橫－凌昆》中美經貿戰升溫中國反擊偏弱

《神州縱橫》在特朗普不斷施壓下中美經貿戰繼續升溫，另方面中國在回應時欠缺果敢決斷

。這樣不單無助解決紛爭，反會招惹美方誤以為是示弱而加強施壓。



＊美國不斷出台打壓措施＊



特朗普在推出３０００億美元關稅破壞Ｇ２０習特會共識，嚴重危害兩國經貿協商後，還不

斷出台經貿方面打壓中國的新措施，包括宣布中國為操縱匯率國，禁止聯邦政府合約採用華為等

中企設備，增添實體清單上受禁制的中企數目等。期間美國當局也對一些打壓措施稍作調整，一

是在３０００億中剔除少部分產品（涉及健康及國家安全者），和把約１６００億的關稅徵收由

９月１日推遲到１２月１５日起始。二是把對華為的禁制再度推遲９０日才生效，但同時把４０

多家華為子公司加入禁制名單，使其數目超過百家。上述調整不應被視為對中國讓步而改變打壓

政策，而只是技術性的臨時調整以緩和國內反對聲音。美國多個工商業界及ＩＴ產業等都十分反

對政府的對華貿易政策，故特朗普不得不作些讓步，特別是不想打擊聖誕節的銷情及放緩中的經

濟大環境，先過了節再說。因此調整是對國內利益集團而非對華的讓步，總趨勢是美方由不斷施

壓來迫使中國讓步。最為嚴重者是當中國宣布反擊３０００億關稅的方案後，幾小時後特朗普便

再出台反反擊措施：把３０００億關稅由１０％提升至１５％，對原來已收２５％關稅的

２５００億入口提升至３０％，行動又快又狠，顯示了連續打壓的意圖及新打法，反映特朗普確

十分心急。



＊中國抗美決心不足＊



與美方的又快又狠打法相反，中方的回應又慢又弱。對３０００億關稅中方早已宣稱會反制

，但具體方案要到近日才出台，相距實施日（９月１日）只約一周多點。反觀美方早就３０００

億關稅召開聽證會等通過了民主程序，相比下中方做法是經由官僚包辦透明度低。反擊方案將影

響眾多企業、機構及民眾，倉猝出台令受影響者難於事先部署應對行動，施政方式差劣。此外，

中方新收關稅只涉及２５０億美元入口，與３０００億殊不對等。問題是美國向華出口遠不及中

國向美出口，故中國過去曾提出打組合拳加入非關稅措施，但至今尚未明確公布有關方案，當美

國不斷擴充實體清單之際，中國的不可靠企業清單卻遲遲未見出台，每次都說近期公布，但這

「近期」已過了兩個多月。更為嚴重者是當特朗普提出所有關稅再加５％後，中國很遲才由商務

部回應，但除了表示「堅決反對」外並未提及反制。這樣特朗普便可說是勝了一個回合，也反映

了中央抗美決心不足。官媒評論稱中國工具籃中都是反制美國實錘，但為何不用？

《資深評論員 凌昆》

