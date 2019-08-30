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30/08/2019 09:29

【人行收水】人行逆回購連停兩天，全周全口徑淨回籠１２９０億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，月末財政支出力度較大，與政府債券發行繳款
、人行逆回購到期等因素對沖後，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操
作。
　　公開市場今日有８００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠８００億元。
　　本周公開市場的逆回購到期規模達２７００億元，其中，上周六（２４日到期的１４９０億
元ＭＬＦ亦順延至本周一（２６日）到期，人行續做１５００億ＭＬＦ。全口徑計，全周淨回籠
１２９０億元。（ａｃ）

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