【ＦＯＣＵＳ】蘋果出新機，華為添狙擊

【ＦＯＣＵＳ】美國檢方據報正就新的技術盜竊指控對華為擴大調查之際，蘋果公司發布邀

請函，將於９月１０日在公司總部舉行「Ｂｙ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｏｎｌｙ」主題的發布

會，預料將揭盅３款新ｉＰｈｏｎｅ。

中美關稅戰對峙稍現緩和，但科技戰暗湧卻似怒海翻波，包括侵侵「前國師」班農最新指摘

華為是「超越核戰的是美國有史以來面臨最嚴重國家安全威脅」；侵侵周四（２９日）宣布復活

「太空指揮部（Ｓｐａｃｅ Ｃｏｍｍａｎｄ）」；Ｇｏｏｇｌｅ加入將在華生產線外遷大軍；

中國開展跨部門評估科技公司對美供應商的依賴程度……鑒於貿易戰本質是中美就未來科技主導

權之爭，投資者須小心留意。



＊班農拍片指是「超越核戰的威脅」＊



距離去年９月１３日發布ｉＰｈｏｎｅＸＳ、ｉＰｈｏｎｅＸＳ Ｍａｘ、ｉＰｈｏｎｅ

ＸＲ後近一年，市場預期蘋果下月將推出的３款對應新機，分別為ｉＰｈｏｎｅ１１

Ｐｒｏ、ｉＰｈｏｎｅ１１ Ｐｒｏ Ｍａｘ、ｉＰｈｏｎｅ１１，並提供綠色、紫色兩款新配

色。

此外，公司或借發布會正式推出ｉＯＳ１３及ＡｐｐｌｅＴＶ、Ａｐｐｌｅ

Ａｒｃａｄｅ服務，以在消費者服務領域再邁進一步。而此雲集硬體設備（ｉＰｈｏｎｅ、

ｉＭａｃ）、流媒體（ＡｐｐｌｅＴＶ）、信用卡（Ａｐｐｌｅ Ｃａｒｄ）、健康

（Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ）、遊戲（Ａｐｐｌｅ Ａｒｃａｄｅ）等的全生態，無疑較專注開

發垂直集成供應鏈的華為更顯多元化。

而上周剛剛推出「昇騰９１０」ＡＩ處理器的華為，最近再受狙擊。美國檢方據報正在調查

華為涉嫌技術盜竊的新情況，是今年較早時對華為起訴書中未涉及的方面，意味著現有刑事案件

可能會擴大。

此外，侵侵「前國師」班農最新製作的影片「Ｃｌａｗｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｅｄ

Ｄｒａｇｏｎ（赤龍之爪）」預料將於今秋上映，其強調，華為是「超越核戰的是美國有史以來

面臨最嚴重國家安全威脅」，指人們看到影片後將「感到震驚」。



＊太空指揮部復活，科技戰惡鬥難停＊



除了華為，繼惠普筆記型電腦製造商英業達本月稍早表示，將在幾個月內把供應美國市場的

筆記型電腦的生產業務轉移出中國後，Ｇｏｏｇｌｅ加入外遷大軍，據報正打算將其大部分在華

生產線在年底前轉移至越南，包括智能手機Ｐｉｘｅｌ和智能揚聲器Ｇｏｏｇｌｅ

Ｈｏｍｅ。

不過，來自蘋果公司供應鏈的數據就顯示，儘管其合約製造商已擴展至印度、巴西等多個國

家，但在華供應商比例卻自２０１５年的４４﹒９％升至今年的４７﹒６％，顯示在中國以外市

場實現多元化面臨障礙。分析就指，世界上除了中國，很少有地方具備日產６０萬部手機的基礎

設施。

而爭奪消費者分額和產業鏈布局之外，中美科技戰暗湧還升上了太空，侵侵昨就宣布復活

２００２年「９１１」後解散的「太空指揮部」，以防禦中國和俄羅斯的反衛星武器，他並承諾

將很快組建太空部隊。

種種跡象顯示，中美關稅戰隨雙方各式出口術「升級、緩和、再升級」無限循環，市場隨之

起舞；而從來未變的是中美就未來科技主導權之爭和惡鬥角力帶來的市場、產業鏈、技術生態的

分裂，投資者須小心留意。

