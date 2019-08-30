《師傅教路－黃瑋傑》日清食品績佳現好消息出貨，６元以下吸納

《師傅教路》日清食品（０１４７５）公布截至２０１９年６月３０日止上半年度業績，股

東應佔溢利增長４１﹒１％至１﹒３２億港元，但昨日（２９日）股價不升反跌，收報

６﹒４元，下跌０﹒４３元，跌幅超過６％。

其實，日清食品早在８月７日已發出盈喜，預期今年上半年度股東應佔溢利相比去年同期將

大幅增加，而發出盈喜後，其股價由５﹒３８元起步，升至本周三（２８日）７﹒０４元的歷史

新高，已累升超過三成。所以，業績公布後出現好消息出貨，並不令人感到意外。不過，今年上

半年度，日清食品收入僅增長１﹒１％至１４﹒９７億元，則有點令人失望。究其原因，是因為

來自香港業務的收入減少了４﹒９％至６﹒２６億元，佔總收入比例由去年的４４﹒４％下降至

４１﹒８％。來自中國業務的收入則增長５﹒９％（按當地貨幣計增長１２﹒２％）至８﹒７１

億元，佔總收入比例由５５﹒６％上升至５８﹒２％，主要受惠渠道拓展和地域覆蓋擴大，而帶

動集團的「合味道」及「合味道大杯」品牌在不同地區之銷量。



＊上半年淨利升逾四成＊



雖然收入無甚增長，但集團股東應佔溢利卻錄得逾四成升幅，主要受惠於穩定的原材料成本

及更具成效的固定成本控制，令毛利率增加２﹒１個百分點至３２﹒２％。按地區劃分，香港業

務分部業績增加１１﹒８％至５８７０萬元，除因「日清品牌」盈利提高外，集團錄得香港捷菱

（ＭＣＭＳ）營運利潤提高，以及「Ｋａｇｏｍｅ」合營業務的額外貢獻。集團與

Ｋａｇｏｍｅ Ｃｏ﹒Ｌｔｄ﹒的合營業務擴展順利，並已融入至現有業務組合。年內，

「Ｋａｇｏｍｅ」品牌旗下的新口味蔬果汁Ｓｅｔｏｕｃｈｉ Ｍａｎｄａｒｉｎ

Ｍｉｘｅｄ Ｊｕｉｃｅ、Ａｐｐｌｅ Ｍｉｘｅｄ Ｊｕｉｃｅ及Ｅｈｉｍｅ Ｋｉｗｉ

Ｍｉｘｅｄ Ｊｕｉｃｅ已在超市、便利店及一些特選商戶推出，而穀物麥片的生產線已於去年

１２月完成建設，並已投入生產穀物麥片產品。集團亦擴大了日清湖池屋薯片產品組合，並推出

了一系列薯條產品。



＊大陸市場增長空間大＊



中國業務分部業績增長４２﹒３％至９９４０萬元，集團在華東、華北及西部地區的擴展方

面取得一定進展，業務活動已擴展至上海周邊市場，並進一步擴展至浙江及江蘇等鄰近省份，同

時也擴闊至中國東北區一帶衛星城市。繼在香港成功推出非即食麵類別後，集團亦進一步推出一

些迎合國內客戶口味之品類。期內，「Ｋａｇｏｍｅ」蔬菜汁及果汁已在中國部分地區銷售，而

今年第二季度內部生產的穀物麥片產品亦銷往中國的一些特選渠道。

今年７月２日，集團公告稱，已與賣方訂立股權轉讓協議，將通過其全資附屬公司日清食品

（中國）投資有條件同意收購珠海聯智科技全部股權，後者主要從事製造業務，並在珠海擁有一

幅佔地約３萬平方米地塊的土地使用權。收購事項完成後，集團擬投資約１﹒８億元人民幣在該

地塊上興建一座生產包裝材料的新廠房，預期於２０２１年建造完成。新生產廠房將使集團更能

有效地降低生產成本，並與集團現時位於珠海的生產設施產生協同效應。目前，集團在東莞擁有

一家包裝材料生產廠房，已接近滿負荷營運。總結而言，日清食品在中國大陸市場仍具增長空間

，而非即食麵類別將繼續推動香港業務增長，可趁業績公布後股價出現回調於６元以下水平伺低

吸納。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

