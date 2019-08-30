【企業盈警】實力建業（００５１９）料全年虧損８０００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》實力建業（００５１９）發盈警，料截至６月３０日止年度虧
損約８０００萬元，相比較去年度溢利為１０６４萬元。
轉盈為虧主因金融資產公平值由去年度淨收益約９６０萬元減少至本年度淨虧損約
２０００萬元及於本年度錄得發展中物業減值虧損約６６００萬元所致。該集團指有關金融工具
公平值淨虧損及減值虧損屬非現金性質。
該集團預期於９月下旬公布業績。（ｗｈ）
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