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30/08/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近２４億，買建行平保沽交行中建材

　　《經濟通通訊社３０日專訊》周四期指結算日，港股窄幅上落，恆指低開９點後跌幅擴大，
一度見２５３７２點挫２４２點，隨後谷底反彈並逐漸收服失地，午後「轉燈」由跌轉升，惟升
幅有限於２５７００點關口有阻力，高見２５７０７點，出現「終極死亡交叉」，即５０日天線
（約２７４２７）下穿２５０天線（約２７４３４）。最終恆指收報２５７０３點，升８８點或
０﹒３４％。
　
＊北水保持淨流入＊
　
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒７７億元人民幣，按日增加近２億或９﹒１％。北水淨
買入最多的個股依次是建行（００９３９）、平保（０２３１８）及騰訊（００７００）；淨賣
出最多的依次是交行（０３３２８）、中國建材（０３３２３）及威高股份（０１０６６）。
　　主板成交７８８﹒６７億元增加５﹒４９％，其中港股通成交１０８﹒７３億元，佔總成交
１３﹒８％。
　
＊威高股份績佳股價升，北水離場＊
　
　　建行繼續成為北水買入最多個股，淨流入４﹒４億元，平保則排第二，周四獲１﹒１億元北
水淨買入，騰訊緊追其後，獲８８６２萬元北水淨流入。
　　交行周四遭１﹒４億元北水沽出，但股價變動不大；中國建材遭５４７１萬元北水淨賣出。
　　威高股份中期淨利９﹒３７億元人民幣，按年增加４４﹒２％，派中期息５﹒９分，股價全
日急升７﹒１％，惟北水獲利離場，３１２５萬元北水淨流出。（ｅｙ）

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