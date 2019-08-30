《日入而息》中行多賺４﹒６％，港零售銷售六連跌，樓價連跌兩月

《今天重點》﹡中行（０３９８８）中期純利升４﹒６％至１１４０﹒５億人幣，不派中期

息；中行指上半年資產質素平穩，將加大不良資產處置力度

﹡中銀香港（０２３８８）中期純利１７２﹒５４億元，跌１﹒７％，派息

５４﹒５仙；中銀香港中期淨利息收入升７﹒４％，淨息差按年升５基點；

中銀香港料下半年淨息差與上半年相若，難料本港息口走勢；中銀香港指有

信心保持好過巿場的貸款增長

﹡農行（０１２８８）中期盈利按年升４﹒８９％至１２１４億人民幣，不派

息

﹡零售銷售額六連跌，７月跌幅擴大至１１﹒４％；政府表示本財政年首四個

月赤字２７２億元

差估署樓價指數連跌兩個月，７月指數按月跌０﹒１％；差估署租金指數按

月升０﹒３％，連升五個月；中原ＣＣＬ按周跌０﹒２２％，中秋前後或見

較快下調

﹡本港７月訪港旅客按年跌４﹒８％，內地客跌５﹒５％

﹡據報中央拒絕林鄭「撤回」建議，外交部重申尊重港府



《即日市況》﹡港股表現牛皮，全日微升２１點報２５７２４，成交額８７３億元



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％全周跌０﹒４％，外資今流入６７億



《美元匯價》﹡歐央行內部糾紛，添政策前景憂慮；歐元最新報１﹒１０３７╱３８，日圓

最新報１０６﹒３５╱３８



《公司業績》﹡鐵貨（０１０２９）中期虧損擴大至２５２０萬美元，不派息

﹡熊貓電子（００５５３）中期少賺近１７％至４２３９萬元人民幣，不派息

﹡廣發証券（０１７７６）中期賺４１﹒４億元人民幣升近４５％，息２０分

﹡希望教育（０１７６５）中期利潤升逾８２％至２﹒４億元人民幣，不派息

﹡江西銅業（００３５８）中期溢利升逾６％至１４﹒１億元人民幣，不派息

﹡山東黃金（０１７８７）中期溢利升９﹒９％至６﹒３億元人民幣，不派息

﹡歌禮製藥（０１６７２）中期盈轉虧４７２３﹒２萬元人民幣，不派息

﹡重慶機電（０２７２２）中期利潤減少二成八至１﹒６億元人民幣，不派息

﹡招商局港口（００１４４）半年賺６５﹒３億升１９﹒８％，息２２仙

﹡康達環保（０６１３６）半年賺１﹐８４億元人民幣變動不大，不派息

﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）半年賺５﹒６億元人民幣跌逾４８％，不派息

﹡聯合能源（００４６７）半年盈利９﹒７億元升逾７％，不派息

﹡金輝集團（００１３７）半年盈轉虧３５７﹒４萬元，不派息

﹡神威藥業（０２８７７）半年賺２﹒８８億元人民幣升近１２％，息１１分

﹡匯銀智慧（０１２８０）社區中期虧損收窄至３０３２萬人幣，不派息

﹡瑞金礦業（００２４６）中期虧損擴大至３３８９萬人幣，不派息

﹡中行（０３９８８）中期純利升４﹒６％至１１４０﹒５億人幣，不派中期

息

﹡中銀香港（０２３８８）中期純利１７２﹒５４億元，跌１﹒７％，派息

５４﹒５仙

﹡翰森製藥（０３６９２）按年多賺２４﹒３％至１２﹒９６億人民幣不派息

﹡歡悅互娛（００５０５）中期多賺升１４％至５４５０萬人幣，不派息

﹡上海電氣（０２７２７）中期多賺４﹒５％至１８﹒４億人幣，不派息

﹡中國智能集團（００３９５）中期虧損收窄至６１０﹒６萬人幣，不派息

﹡正道集團（０１１８８）中期虧損收窄至７３１３萬元，不派息

﹡朸濬國際（０１３５５）中期擴大至１０７０﹒８萬元，不派息

﹡農行（０１２８８）中期盈利按年升４﹒８９％至１２１４億人民幣，不派

息

﹡順龍控股（００３６１）中期虧損收窄至１６７２萬元，不派息

﹡招商局中國基金（００１３３）中期轉虧為盈純利１億美元，不派息



《公司資訊》﹡象興國際（０８１５７）獲聯交所批准轉主板上市

﹡裕華能源（０２７２８）大連石化公司兩年內購入１２０萬噸產品

﹡樂視網半年巨虧逾百億元人民幣，收入降７５％

﹡璋利國際（０１６９３）參與開發及營運馬國兩個太陽能發電廠特許經營項

目

﹡國泰航空（００２９３）禁員工罷工，違者或遭解僱

﹡翠華（０１３１４）澄清包裝設計沒有任何影射意味

﹡徽商銀行（０３６９８）對未來資產質素有信心，正準備回Ａ工作

﹡茂宸集團（００２７３）旗下歐洲私人銀行易名

﹡太興集團（０６８１１）料７至８月個別店鋪同店銷售錄單位數跌幅，未擬

放慢擴充步伐

﹡位元堂（００８９７）自由行區域的銷售下跌近五成，已跟業主溝通減租事

宜

﹡盛源控股（００８５１）、華能新能源（００９５８）今早停牌，均待公布

內幕消息

﹡招商局港口（００１４４）表示香港國際航運中心地位無法取代；料今年港

口吞吐量單位數增長，擴海外布局

﹡李嘉誠基金會本周再增持長實（０１１１３）１０５２萬股，涉資５﹒７億

元



《國企紅籌》﹡馬鞍山鋼鐵（００３２３）半年度板材及長材分別產４４１萬及４３９萬噸

；向母企購買土地，涉１８５５萬元人民幣

﹡中國移（００９４１）動首款自主品牌５Ｇ手機上市售４９８８元人民幣

﹡招商局港口（００１４４）香港國際航運中心地位無法取代；招商局港口料

今年港口吞吐量單位數增長，擴海外布局



《神州民企》﹡中國地利（０１３８７）收購中國食品公司擴展農業



《中國要聞》﹡發改委表示應對物價上漲，已發放價格臨時補貼２４億；發改委召開完善促

進消費體制機制部際聯席會議

﹡百名非公有制經濟人士獲表彰，包括雷軍、丁磊等

﹡農業農村部表示豬價上漲與貿戰無關，料明年供應逐恢復；各類院校開學在

即，安徽省豬價繼續保持漲勢

﹡上海臨港新片區將對重點行業企業實行所得稅優惠；上海臨港新片區對境外

人才個人所得稅稅負差額給予補貼；上海臨港新片區加大對人才的住房保障

力度；上海臨港新片區將設千億元人民幣專項發展資金

﹡統計局表示中國研發經費投入接近經合組織平均水平

﹡銀保監進駐中小銀行現場檢查，要求完善風險治理機制；下調部分人身險責

任準備金評估利率上限

﹡深圳將建設海洋中心城市，推動國際海洋金融機構落戶

﹡商務部等發文促進汽車平行進口，提高貿易便利化

﹡報告指出８月６７城新房均價微降，二手房掛牌均價微漲

﹡三部門表示外資語言類培訓機構外教人員應有相關資質

﹡財政部表示７月彩票銷售同比降四成，上年同期基數高

﹡中證監表示支持非上市公司非公開發行可轉換公司債；啟動今年首批４４家

ＩＰＯ在審企業現場檢查；批准上期所開展不鏽鋼交易，９月２５日掛牌；

批准大商所開展苯乙烯交易，下月２６日掛牌；修訂期貨公司董事、監事等

任職資格管理辦法；對３宗信息披露違法案作行政處罰，涉海印股份；回應

瑞華起訴指敬畏法治，依法監管

﹡中國外長王毅下周訪問朝鮮，落實兩國最高領導人共識

﹡外交部表示中美經貿團隊一直保持有效溝通

﹡【聚焦人幣】人幣在岸８月累跌３﹒６３％，創匯改以來２５年最大

﹡長安汽車半年盈轉虧逾２２億人幣，營收跌１６％

﹡洋河股份半年淨利按年增近１２％，營收漲一成

﹡白雲機場半年少賺３９％至４﹒３億，營收升３﹒７％

﹡科創板又現主動撤單，視聯動力止步四輪問詢

﹡長三角７月人民幣貸款增兩千億元，存款減少五千億元

﹡科創板又現主動撤單，視聯動力止步四輪問詢



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５％，報１０６１８﹒０５點



《其他消息》﹡金管局寬私貸指引，不再就銀行「新私人貸款組合」規模設劃一上限

﹡環聯兩總裁上月暫停職務，接受內部調查電匯騙局

﹡匯豐獲准開展集中辦理人民幣購售業務

﹡深股通額度全日用２８﹒３億元；滬股通額度全日用４２﹒９億元，陸股通

淨流入逾６７億

﹡本港７月訪港旅客按年跌４﹒８％，內地客跌５﹒５％

﹡零售銷售額六連跌，７月跌幅擴大至１１﹒４％；政府表示本財政年首四個

月赤字２７２億元

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒２２％，中秋前後或見較快下調；金管局指７月新申

請按揭增１９％，新批增４﹒４％

﹡英國８月樓價按年升幅創３個月來最大

﹡德國７月零售銷售按月下跌２﹒２％，遜市場預期

﹡９月大市前景黯淡，蘋果手機發布會或成大市救命草



《修例風暴》﹡香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭今早先後被捕；黃之鋒周庭被捕，涉

６﹒２１煽惑他人包圍警察總部

﹡民陣宣布取消８３１遊行集會

﹡機管局登報籲旅客提早前往機場，港鐵申請延長禁制令

﹡新華社時評指一國兩制底線不容觸碰

﹡標普表示本港或出現預算赤字，但評級仍具緩衝空間

﹡港大學生會前會長孫曉嵐被捕，涉進入會議廳範圍

﹡據報中央拒絕林鄭「撤回」建議，外交部重申尊重港府

﹡社署對示威者阻礙辦公表示遺憾，稱不斷與社福界溝通

﹡警方「大搜捕」名單擴大，鄭松泰、許銳宇等人被捕



《ＡＩ大會》﹡工信部表示推進新一代人工智能產業發展三年行動計劃

﹡中金表示ＡＩ＋５Ｇ推動社會改革，關注十大投資機會

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