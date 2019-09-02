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即市新聞

02/09/2019 08:06

《日出而作》美股交投淡靜，歐元創兩年低，美匯曾破９９

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６４０３．２８　升　　４１﹒０３點╱０．１６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９２６．４６　升　　　１．８８點╱０．０６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９６２．８８　跌　　１０．５１點╱０．１３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２０７．１８　升　　２２．８６點╱０．３２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１９３９．２８　升　１００．４０點╱０．８５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４８０．４８　升　　３０．５１點╱０．５６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０６．１７，歐元兌美元１．０９８８

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