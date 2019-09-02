《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４０３．２８ 升 ４１﹒０３點╱０．１６％
標普５００ ２９２６．４６ 升 １．８８點╱０．０６％
納斯達克 ７９６２．８８ 跌 １０．５１點╱０．１３％
倫敦富時１００ ７２０７．１８ 升 ２２．８６點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １１９３９．２８ 升 １００．４０點╱０．８５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４８０．４８ 升 ３０．５１點╱０．５６％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０６．１７，歐元兌美元１．０９８８
02/09/2019 08:06
《日出而作》美股交投淡靜，歐元創兩年低，美匯曾破９９
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４０３．２８ 升 ４１﹒０３點╱０．１６％
標普５００ ２９２６．４６ 升 １．８８點╱０．０６％
納斯達克 ７９６２．８８ 跌 １０．５１點╱０．１３％
倫敦富時１００ ７２０７．１８ 升 ２２．８６點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １１９３９．２８ 升 １００．４０點╱０．８５％
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