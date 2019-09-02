《牛熊志選－陳其志》技術反彈，留意騰訊購２４１００

《牛熊志選》恆指上周表現相當反覆，上周一（２６日）跟隨外圍裂口低開超過８００點，

２６０００點得而復失，惟低見２５２４９點後買盤湧現跌幅大為收窄，其後大部分時間反覆靠

穩，上周五（３０日）以２６０００關口開出後徐徐回落，走勢雖回穩但仍欠方向，暫仍維持在

２５０００至２６３００點之間的反覆局面。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易

日，恆指牛證合共錄得約８６５萬元資金淨流入，而恆指熊證則累計約５，５４８萬元資金淨流

入，資金部署淡倉較為積極。街貨分布方面，截至上周四（２９日），恆指牛證街貨主要在收回

價２４８００點至２５０９９點之間，累計相當於約１３０２張期指合約；熊證街貨主要在收回

價２５８００點至２６０９９點之間累計了相當約１９９８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至１９﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒６個波幅點至１９﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅上升１﹒１個波幅點至１７﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒７個波幅點至

２５﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至２７﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升２﹒６個波幅點至２４﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升２﹒２個波幅點至２９﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至

１９﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至２７﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒０個波幅點至２０﹒２％；平安（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒３個波幅點至２２﹒８％；南中的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至２２﹒６％。

個股方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約６９６６萬元資金淨流入

部署，產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約３６０元至３７０元附近的中

期價外條款，實際槓桿約１０倍。技術上，上周騰訊股價一度跌破５月低位，最低見３１２﹒２

元，股價到達調整目標後呈Ｖ形反彈，重回３２０元關口之上，走勢進入技術反彈，２０天平均

線約在３３３元附近。如看好騰訊，可留意中期貼價認購證２４１００，行使價３５０﹒２元，

今年１１月尾到期，實際槓桿約１２倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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