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即市新聞

02/09/2019 08:34

《一周攻略－周進略》持盈保泰，守出未來

　　《一周攻略》全球貿易格局轉變，影響從未減低，去年底至今，各地企業以至消費者，甚至
是多國央行，都在嚴陣以待，因為以全世界今時今日的專業分工，才能造到一件看似普通的消費
產品，根本表面看來簡單的事，可以牽涉很多不同層面的合作，萬一真的有貿易保護主義的舉措
出現，自然會有連鎖反應。
　
＊美聯儲進退兩難，期望管理毀於一旦＊
　
　　正因如此，儘管從美國本身的經濟數據，尤其最備受關注的失業和通脹數據，並未看出很逼
切的減息需要，但考慮到貿易問題觸發的經濟增長放緩，甚至衰退，單是有此一可能性，美聯儲
已經在７月底急不及待的買個保險，先行減息一次，其他之後再算。
　　當然，目前它是進退兩難，誠如特朗普的譏笑，局方又不是真的數據為本，又不敢真的作決
定。如今落人口實，又讓市場好端端的期望落空，辛苦得來的期望管理成果，可算是毀於一旦。
特朗普知道自己手上拿了甚麼好牌，也更清楚自己何時出牌，局方根本是被動，如今嘗試先發制
人，只落得一個受制於人，不可悲乎？
　
＊議息無論如何，８月市況如預期波動＊
　
　　果如是，也怪不得筆者在本欄所說的，無論７月底減息與否，減息多少，金融市場都會變得
波動，如今看來，正是如此。８月的市況，波幅異常大，美股以至全球股市固然跌，債息持續走
低，甚至出現倒掛，以至金價急升，都是一脈相承的事。究其因，衰退是否來臨一回事，也可能
是遲早的事，但起碼大家看不到美聯儲真的有把握應對，這才是麻煩的根源。
　　當然，要小心留意，一切源自於所謂貿易不明朗，其實不是貿易的不明朗，而是特朗普要準
備之後的選舉工程，其言行飄忽帶來的不明朗而已。
　
＊公用房託業務留意本地因素＊
　
　　此際，投資者不可不防，即使多防守性的工具，例如公用股及房託，一樣有跟隨大市轉弱，
只是跌多跌少的分別，更何況，大家原本沒有預計到香港本身的問題，可能連這些公用事業或房
託的業務也影響到。
　　不過，影響已見，投資者又可以根據最新的股價與股值之差距，作一個值博率的評估。假如
現金流和盈利增長不是太大影響，但股價明顯跌了下來，假設其他因素不變，其實是應該趁低吸
納，而不是現階段才止蝕的。
　　整體部署方面，一定要持盈保泰，戒急用忍，波幅太大，槓桿一定要降低，才有機會守出個
未來。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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