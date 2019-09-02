  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2019 09:15

《套期保值－蕭猷華》紐約期油短期上望５７美元

　　《套期保值》油價上周五（３０日）上升，紐約期油跌１﹒６１美元，收５５﹒１０美元；
布蘭特期油跌６５美仙，收６０﹒４３美元，全星期油價仍上漲１﹒７％。美國佛羅里達州海岸
受到颶風吹襲，市場擔心美國原油需求受到影響。另一方面，ＯＰＥＣ８月份原油需求較７月增
加每日８萬桶，油價受壓。
　　美國活躍鑽油井平台上周減少１２座至７４２座，是２０１８年１月以來最低水平。中美兩
國周末正加徵新的關稅，不過貿易談判仍然繼續。紐約油價支持位在５３﹒８０美元，短期料上
試５７美元。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道02/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵持貨者可繼續持有
FOCUS02/09/2019
【FOCUS】PMI就業指標預警 產業外遷夾擊考起「逆周期」
國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金