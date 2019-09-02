《套期保值－蕭猷華》紐約期油短期上望５７美元

《套期保值》油價上周五（３０日）上升，紐約期油跌１﹒６１美元，收５５﹒１０美元；

布蘭特期油跌６５美仙，收６０﹒４３美元，全星期油價仍上漲１﹒７％。美國佛羅里達州海岸

受到颶風吹襲，市場擔心美國原油需求受到影響。另一方面，ＯＰＥＣ８月份原油需求較７月增

加每日８萬桶，油價受壓。

美國活躍鑽油井平台上周減少１２座至７４２座，是２０１８年１月以來最低水平。中美兩

國周末正加徵新的關稅，不過貿易談判仍然繼續。紐約油價支持位在５３﹒８０美元，短期料上

試５７美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

