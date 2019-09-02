  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2019 13:31

本地地產收租股受壓，港股午後跌幅稍收窄至１０５點報２５６１９

　　《經濟通通訊社２日專訊》本港示威活動持續，政局不穩令港股今早低開９６點報
２５６２７，其後受本地地產及收租股拖累，港股跌幅擴大，最多跌２２２點，低見
２５５０２。
　　午後，資金流入藥股如中生製藥（０１１７７）支撐大市，加上重磅股騰訊（００７００）
受捧，恆指跌幅稍有收窄至１０５點或０﹒４１１％，報２５６１９，主板成交４１１﹒４６億
元。國企指數報１０１００，升１７點或０﹒１７％。
　　上證綜合指數報２９２４，升３８點或１﹒３３％，成交１５４９﹒３７億元人民幣。深證
成份指數報９５６０，升１９４點或２﹒０８％，成交２２２５﹒９０億元人民幣。
　　本地收租股全線受壓，信置（０００８３）瀉３﹒９３％，報１０﹒７６元；九置
（０１９９７）挫２﹒１２％，報４１﹒５５元；希慎（０００１４）跌３﹒６２％，報
３０﹒６元；泓富（００８０８）跌２﹒０６％，報２﹒８５元；領展（００８２３）挫
１﹒８２％，報８６﹒４元。
　
　　表列十大升跌幅最大藍籌表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　１２﹒０８元　　　升３﹒６０％
　　中國神華（０１０８８）　　　１５﹒７２元　　　升２﹒６１％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１６﹒０６元　　　升２﹒４２％
　　騰訊控股（００７００）　　３３０﹒８０元　　　升１﹒８５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　３４﹒４５元　　　升１﹒６２％

　　信和置業（０００８３）　　　１０﹒７６元　　　跌３﹒９３％
　　港鐵公司（０００６６）　　　４３﹒８５元　　　跌３﹒４１％
　　金沙　　（０１９２８）　　　３４﹒４０元　　　跌３﹒３７％
　　長江基建（０１０３８）　　　５１﹒４５元　　　跌２﹒６５％
　　新地　　（０００１６）　　１０８﹒３０元　　　跌２﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道02/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵持貨者可繼續持有
FOCUS02/09/2019
【FOCUS】PMI就業指標預警 產業外遷夾擊考起「逆周期」
國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金