本地地產收租股受壓，港股午後跌幅稍收窄至１０５點報２５６１９

《經濟通通訊社２日專訊》本港示威活動持續，政局不穩令港股今早低開９６點報

２５６２７，其後受本地地產及收租股拖累，港股跌幅擴大，最多跌２２２點，低見

２５５０２。

午後，資金流入藥股如中生製藥（０１１７７）支撐大市，加上重磅股騰訊（００７００）

受捧，恆指跌幅稍有收窄至１０５點或０﹒４１１％，報２５６１９，主板成交４１１﹒４６億

元。國企指數報１０１００，升１７點或０﹒１７％。

上證綜合指數報２９２４，升３８點或１﹒３３％，成交１５４９﹒３７億元人民幣。深證

成份指數報９５６０，升１９４點或２﹒０８％，成交２２２５﹒９０億元人民幣。

本地收租股全線受壓，信置（０００８３）瀉３﹒９３％，報１０﹒７６元；九置

（０１９９７）挫２﹒１２％，報４１﹒５５元；希慎（０００１４）跌３﹒６２％，報

３０﹒６元；泓富（００８０８）跌２﹒０６％，報２﹒８５元；領展（００８２３）挫

１﹒８２％，報８６﹒４元。



表列十大升跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） １２﹒０８元 升３﹒６０％

中國神華（０１０８８） １５﹒７２元 升２﹒６１％

石藥集團（０１０９３） １６﹒０６元 升２﹒４２％

騰訊控股（００７００） ３３０﹒８０元 升１﹒８５％

瑞聲科技（０２０１８） ３４﹒４５元 升１﹒６２％



信和置業（０００８３） １０﹒７６元 跌３﹒９３％

港鐵公司（０００６６） ４３﹒８５元 跌３﹒４１％

金沙 （０１９２８） ３４﹒４０元 跌３﹒３７％

長江基建（０１０３８） ５１﹒４５元 跌２﹒６５％

新地 （０００１６） １０８﹒３０元 跌２﹒５２％

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（ｊｔ）

