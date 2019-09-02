港股低開９６點報２５６２７點，國指跌２８點報１００５４點

《經濟通通訊社２日專訊》港股今早低開近百點，市場焦點落在個別股份身上，其中廣汽（

０２２３８）中期純利跌三成，股價今早低開１﹒５％；另外濠賭股同樣下跌，澳門８月份博彩

收入跌８﹒６％至２４２﹒６２億澳門元，為連續兩個月，銀娛（０００２７）跌逾２％，並為

最差表現藍籌，金沙（０１９２８）亦挫１﹒５％。而港鐵（００００６）近日因示威運動而設

施遭受破壞，股價亦低開１﹒３％。

恆生指數開報２５６２７點，跌９６點或跌０﹒３８％，主板成交１８﹒３１億元。國企指

數報１００５４點，跌２８點或跌０﹒２８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２７％，報５６﹒１５元；港交所（００３８

８）跌０﹒０８％，報２３９﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒８６％，報３２７﹒６元；中

移動（００９４１）無升跌，報６４﹒９５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒３９％，報７５

﹒９５元。

恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ４８﹒１０元 跌２﹒２４％

恆安國際（０１０４４） ５０﹒５５元 跌２﹒０３％

新地 （０００１６） １０９﹒２０元 跌１﹒７１％

金沙中國（０１９２８） ３５﹒０５元 跌１﹒５４％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒０５元 跌１﹒５１％

中電控股（００００２） ７９﹒００元 跌１﹒４０％

中海油 （００８８３） １１﹒５４元 跌１﹒３７％

港鐵公司（０００６６） ４４﹒８０元 跌１﹒３２％

建設銀行（００９３９） ５﹒７５元 跌１﹒２０％

中國人壽（０２６２８） １８﹒１２元 跌１﹒２０％

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（ｕｌ）

