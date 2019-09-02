《盤後部署》港股短期料下試２４９００，盼本月中炒儲局減息預期

《經濟通通訊社２日專訊》美股今晚勞動節氯期休市一天。受美國對中國商品徵收１５％關

稅，中國對美國原油徵收新關稅的影響，加上本港示威活動加劇，港股今早以接近全日最高位開

市報２５６２７，低開９６點，本地地產、收租股沽成重災區，拖累港股一度挫２２２點報

２５５０２點，其後喘定，最終收跌９８點或０﹒３８％，報２５６２６，主板成交逾６７８億

元減少２２﹒３５％。

不過，內地Ａ股表現向好，上證綜合指數收２９２４點，升３７點或１﹒３１％。深證成分

指數報９５６９點，升２０３點或２﹒１８％。兩市合共成交５５３２億元人民幣。



＊過去三個月大量資金流入債市＊



美國銀行上周五（３０日）發布有關全球股市及債市的資金流入的報告，過去三個月市場對

全球經濟衰退的擔憂增加，避險需求隨之上升，高達１６００億美元流入債市，美銀強調資金大

量流入債市都是重大政策改變的先兆，而聯儲局將於９月中旬公布最新利率決議，市場普遍預期

將會繼續減息，但減息幅度就依然有變數。美銀預計，本月讓投資者措手不及的痛苦交易

（ｐａｉｎ ｔｒａｄｅ）會增加，因為市場對貿易戰的局勢擔憂將達至高位，市況可能比較波

動，不過相比處於高位的美股，美銀更看好處於低位的港股。



＊中國主板企業上半年業績平穩＊



中國Ａ股中期成績已經全數公布，整體而言滬深兩地市場３６７９間上市公司總營收達

２３﹒５兆人民幣，其中第二季總營收１２﹒１兆人幣，按季增６﹒３２％；總純利２﹒１４兆

人幣，第二季純利達１﹒１兆人幣，按季增５﹒８２％。整體成績看似不俗，但主板企業表現只

屬平穩，中小板公司更已露疲態，並已充份反映在滬深兩市上。Ａ股雖然受ＭＣＳＩ增加納入因

子而刺激資金流入，但市場普遍預期中央將於「十一國慶」前出台政策，而如果政策未及預期，

經濟未有明顯改善，將難以推動Ａ股向上，繼而利好港股。



＊港股月中上試２６５００阻力＊



港股上月累跌逾二千點，但其實上月中後段大多屬於橫行，未見明顯突破，而這個勢頭正延

續至本月初，港股今日成交量未見明顯改善。技術指標而言，目前恆指保歷加通道正大幅收窄，

頂線和底線只相差約一千點，故相信港股短期再橫行之後就會出現突破。但在負面消息主導大市

的走勢下，估計恆指突破通道底線，然後繼續下試低位機會較大，本周至下周初或會下試上月低

位近２４９００點水平。不過，本月１７日至１８日儲局議息，香港時間１９日凌晨有結果，市

場普遍預料會再減息，故預期在會議前應有炒作，港股或反彈至高位２６５００點再出現阻力。

（ａｌ）

