《地區經濟》南韓８月出口跌１３﹒６％符預期，連續第９個月下滑

《經濟通通訊社２日專訊》南韓８月出口較上年同期下跌１３﹒６％，符合市場預期，但已

經是連續第９個月下跌，因中國需求下跌，兼且全球電腦晶片價格低迷。

南韓企劃財政部長官表示，南韓有可能無法達到今年的增長目標。兩個月前政府才將增長目

標從２﹒６至２﹒７％降至２﹒４至２﹒５％。

８月出口遲滯主要是因半導體出口銳減３０﹒７％所致，對中國出口減少２１﹒３％亦是原

因之一。

８月進口按年下跌４﹒２％，與市場預期減少４％大致相若。８月貿易順差因此降至１７﹒

２億美元，７月為順差２４億美元。（ｍｎ）

