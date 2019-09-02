《經濟通通訊社２日專訊》南韓８月出口較上年同期下跌１３﹒６％，符合市場預期，但已
經是連續第９個月下跌，因中國需求下跌，兼且全球電腦晶片價格低迷。
南韓企劃財政部長官表示，南韓有可能無法達到今年的增長目標。兩個月前政府才將增長目
標從２﹒６至２﹒７％降至２﹒４至２﹒５％。
８月出口遲滯主要是因半導體出口銳減３０﹒７％所致，對中國出口減少２１﹒３％亦是原
因之一。
８月進口按年下跌４﹒２％，與市場預期減少４％大致相若。８月貿易順差因此降至１７﹒
２億美元，７月為順差２４億美元。（ｍｎ）
02/09/2019 08:57
《地區經濟》南韓８月出口跌１３﹒６％符預期，連續第９個月下滑
《經濟通通訊社２日專訊》南韓８月出口較上年同期下跌１３﹒６％，符合市場預期，但已
經是連續第９個月下跌，因中國需求下跌，兼且全球電腦晶片價格低迷。
南韓企劃財政部長官表示，南韓有可能無法達到今年的增長目標。兩個月前政府才將增長目
標從２﹒６至２﹒７％降至２﹒４至２﹒５％。
８月出口遲滯主要是因半導體出口銳減３０﹒７％所致，對中國出口減少２１﹒３％亦是原
因之一。
８月進口按年下跌４﹒２％，與市場預期減少４％大致相若。８月貿易順差因此降至１７﹒
２億美元，７月為順差２４億美元。（ｍｎ）
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