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即市新聞

02/09/2019 08:57

《地區經濟》南韓８月出口跌１３﹒６％符預期，連續第９個月下滑

　　《經濟通通訊社２日專訊》南韓８月出口較上年同期下跌１３﹒６％，符合市場預期，但已
經是連續第９個月下跌，因中國需求下跌，兼且全球電腦晶片價格低迷。
　　南韓企劃財政部長官表示，南韓有可能無法達到今年的增長目標。兩個月前政府才將增長目
標從２﹒６至２﹒７％降至２﹒４至２﹒５％。
　　８月出口遲滯主要是因半導體出口銳減３０﹒７％所致，對中國出口減少２１﹒３％亦是原
因之一。
　　８月進口按年下跌４﹒２％，與市場預期減少４％大致相若。８月貿易順差因此降至１７﹒
２億美元，７月為順差２４億美元。（ｍｎ）

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