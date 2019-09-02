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02/09/2019 14:52

【脫歐之後】英媒：首相約翰遜準備必要時在數日宣布提前大選

　　《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，英國首相約翰遜向保守黨議員發出警告，若在本周
的投票中背離黨路線，將會被逐出黨，並在下次選舉中禁止代表保守黨出選。
　　英國國會今日復會，工黨已明言將試圖通過一項立法，阻止約翰遜讓英國於１０月３１日在
無協議的情況下脫歐。
　　《英國廣播公司》政治主編Ｌａｕｒａ　Ｋｕｅｎｓｓｂｅｒｇ表示，約翰遜有可能準備宣
布提前大選，在幾日之內宣布這個決定並不是不可能的事。（ｍｎ）

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