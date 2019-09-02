【脫歐之後】英媒：首相約翰遜準備必要時在數日宣布提前大選

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，英國首相約翰遜向保守黨議員發出警告，若在本周

的投票中背離黨路線，將會被逐出黨，並在下次選舉中禁止代表保守黨出選。

英國國會今日復會，工黨已明言將試圖通過一項立法，阻止約翰遜讓英國於１０月３１日在

無協議的情況下脫歐。

《英國廣播公司》政治主編Ｌａｕｒａ Ｋｕｅｎｓｓｂｅｒｇ表示，約翰遜有可能準備宣

布提前大選，在幾日之內宣布這個決定並不是不可能的事。（ｍｎ）

