《台股攻略－馮偉明》台股窄幅震盪，今日微升１６點

《台股攻略》台股今日（２日）升１６﹒８０點，收１０６３４﹒８５點，成交值為新台幣

１０４８﹒３３億元。

市場逐漸消化中美貿易戰的影響，台股今日造好，中小型股尾市收高，指數擺尾收紅。蘋果

將於美國時間１０日發表今年的新機款，加上電子股進入第四季旺季，電子股今日溫和上漲。台

積電開低收低，跌０﹒５８％，收新台幣２５７﹒５元；大立光力守平盤，微跌０﹒１３％，收

新台幣３８８５元；鴻海微跌０﹒２７％，收新台幣７４元。旺宏電子７月營收新台幣

３０﹒３５億元，今日開高走高，升９﹒８％。傳產股方面，塑化、汽車及油電燃氣類下跌，其

餘溫和上漲。權值股當中，聯發科收漲０﹒８２％，站穩５日線之上；中華電近日表現不俗，今

日升０﹒９２％。被動元件股今日續攻，國巨升３﹒９６％、華新科升１﹒２７％。此外，

ＰＣＢ類股也備受資金青睞，博智升４﹒４７％、南電升２﹒９８％，臻鼎－ＫＹ及泰鼎－ＫＹ

也有２％以上的漲幅。

受惠貿易戰情況緩和，台股帶量突破整理區間，投資者應繼續觀察國際債券和匯率市場的資

金變化。美債息率的倒掛情形仍未改善，人民幣仍在低位偏弱整理，資金流挹注台股有限，顯示

市場風險仍未完全消除。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

