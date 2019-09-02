  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2019 16:30

《台股攻略－馮偉明》台股窄幅震盪，今日微升１６點

　　《台股攻略》台股今日（２日）升１６﹒８０點，收１０６３４﹒８５點，成交值為新台幣
１０４８﹒３３億元。
　　市場逐漸消化中美貿易戰的影響，台股今日造好，中小型股尾市收高，指數擺尾收紅。蘋果
將於美國時間１０日發表今年的新機款，加上電子股進入第四季旺季，電子股今日溫和上漲。台
積電開低收低，跌０﹒５８％，收新台幣２５７﹒５元；大立光力守平盤，微跌０﹒１３％，收
新台幣３８８５元；鴻海微跌０﹒２７％，收新台幣７４元。旺宏電子７月營收新台幣
３０﹒３５億元，今日開高走高，升９﹒８％。傳產股方面，塑化、汽車及油電燃氣類下跌，其
餘溫和上漲。權值股當中，聯發科收漲０﹒８２％，站穩５日線之上；中華電近日表現不俗，今
日升０﹒９２％。被動元件股今日續攻，國巨升３﹒９６％、華新科升１﹒２７％。此外，
ＰＣＢ類股也備受資金青睞，博智升４﹒４７％、南電升２﹒９８％，臻鼎－ＫＹ及泰鼎－ＫＹ
也有２％以上的漲幅。
　　受惠貿易戰情況緩和，台股帶量突破整理區間，投資者應繼續觀察國際債券和匯率市場的資
金變化。美債息率的倒掛情形仍未改善，人民幣仍在低位偏弱整理，資金流挹注台股有限，顯示
市場風險仍未完全消除。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道02/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵持貨者可繼續持有
FOCUS02/09/2019
【FOCUS】PMI就業指標預警 產業外遷夾擊考起「逆周期」
國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金