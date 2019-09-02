《外圍頭條》阿根廷外匯管制，Ｙｏｕｔｕｂｅ違兒童私隱法被罰

《經濟通通訊社２日專訊》Ｙｏｕｔｕｂｅ違反兒童私隱法，谷歌因此被罰款；阿根廷披索

大幅貶值，政府實施外匯管制，亦是外媒今日關注重點。

英國《金融時報》報道，阿根廷實施外匯管制，以阻止資本外逃，因為阿根廷披索自上個月

初選以來已貶值超過四分之一。

阿根廷央行要求出口商匯回海外銷售收入，而所有公司必須獲得授權才能出售披索。

上周三阿根廷單方面宣布延長１０１０億美元債務限期，被評級機構標普評為違約。阿根廷

進行外匯管制，意味著總統馬克理的經濟政策大逆轉，他在２０１５年１２月上台後取消多項保

護主義措施，包括放棄嚴格的資本管制。



＊谷歌被聯邦貿易委員會罰款逾１﹒５億美元＊



《ＣＮＮ》報道，谷歌同意支付至少１﹒５億美元，結束聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）對

ＹｏｕＴｕｂｅ違反保護兒童私隱法的調查，因Ｙｏｕｔｕｂｅ涉嫌違規收集１３歲以下兒童的

資料。

今次調查只是華府加強科技業審查的其中一個例子，上月ＦＴＣ宣布與Ｆａｃｅｂｏｏｋ就

私隱外洩達成創紀錄的５０億美元和解協議。據悉，ＦＴＣ與司法部亦對蘋果、亞馬遜、谷歌及

Ｆａｃｅｂｏｏｋ進行審查。



＊美航推遲波音７３７ Ｍａｘ回歸時間＊



《ＣＮＢＣ》報道，美國航空將波音７３７ Ｍａｘ停飛時間延長一個月至１２月初，預計

在１１月至１２月３日期間每日取消約１４０個航班。

此前聯合航空亦採取類似措施，上周五聯合航空亦決定在１２月１９日之前不會安排

７３７ Ｍａｘ復飛，每日受影響航班數量為９０班。（ｍｎ）

