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即市新聞

02/09/2019 12:00

《外圍頭條》阿根廷外匯管制，Ｙｏｕｔｕｂｅ違兒童私隱法被罰

　　《經濟通通訊社２日專訊》Ｙｏｕｔｕｂｅ違反兒童私隱法，谷歌因此被罰款；阿根廷披索
大幅貶值，政府實施外匯管制，亦是外媒今日關注重點。
　　英國《金融時報》報道，阿根廷實施外匯管制，以阻止資本外逃，因為阿根廷披索自上個月
初選以來已貶值超過四分之一。
　　阿根廷央行要求出口商匯回海外銷售收入，而所有公司必須獲得授權才能出售披索。
　　上周三阿根廷單方面宣布延長１０１０億美元債務限期，被評級機構標普評為違約。阿根廷
進行外匯管制，意味著總統馬克理的經濟政策大逆轉，他在２０１５年１２月上台後取消多項保
護主義措施，包括放棄嚴格的資本管制。

＊谷歌被聯邦貿易委員會罰款逾１﹒５億美元＊

　　《ＣＮＮ》報道，谷歌同意支付至少１﹒５億美元，結束聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）對
ＹｏｕＴｕｂｅ違反保護兒童私隱法的調查，因Ｙｏｕｔｕｂｅ涉嫌違規收集１３歲以下兒童的
資料。
　　今次調查只是華府加強科技業審查的其中一個例子，上月ＦＴＣ宣布與Ｆａｃｅｂｏｏｋ就
私隱外洩達成創紀錄的５０億美元和解協議。據悉，ＦＴＣ與司法部亦對蘋果、亞馬遜、谷歌及
Ｆａｃｅｂｏｏｋ進行審查。

＊美航推遲波音７３７　Ｍａｘ回歸時間＊

　　《ＣＮＢＣ》報道，美國航空將波音７３７　Ｍａｘ停飛時間延長一個月至１２月初，預計
在１１月至１２月３日期間每日取消約１４０個航班。
　　此前聯合航空亦採取類似措施，上周五聯合航空亦決定在１２月１９日之前不會安排
７３７　Ｍａｘ復飛，每日受影響航班數量為９０班。（ｍｎ）

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