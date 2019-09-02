  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2019 10:25

《窩輪豪情－梁業豪》半日收市前宜顯著揚升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費品製造業
、工業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為海底撈
（０６８６２）、中國生物製藥（０１１７７）與郵儲銀行（０１６５８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選長江基建（０１０３８）、九龍倉置業（０１９９７）與交通銀行（０３３２８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與消費品製造業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海爾電器（０１１６９）、華晨中
國（０１１１４）與郵儲銀行，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入
相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選長江基建、電能實業（００００６）
與信和置業（０００８３）。
　　上周末香港再度出現激烈衝突的場面，屬預期之內。不過，觀乎今早（２日）港股開市後的
表現，市場應開始對此習慣了。若半日收市前大市呈現顯著的升勢，本周後市將有機會反覆向好
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
FOCUS30/08/2019
【FOCUS】蘋果出新機 華為添狙擊
國際動態30/08/2019
蘇格蘭保守黨領袖請辭 不利約翰遜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金