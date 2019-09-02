《窩輪豪情－梁業豪》半日收市前宜顯著揚升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費品製造業

、工業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為海底撈

（０６８６２）、中國生物製藥（０１１７７）與郵儲銀行（０１６５８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜首選長江基建（０１０３８）、九龍倉置業（０１９９７）與交通銀行（０３３２８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與消費品製造業。此外，恆

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海爾電器（０１１６９）、華晨中

國（０１１１４）與郵儲銀行，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入

相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選長江基建、電能實業（００００６）

與信和置業（０００８３）。

上周末香港再度出現激烈衝突的場面，屬預期之內。不過，觀乎今早（２日）港股開市後的

表現，市場應開始對此習慣了。若半日收市前大市呈現顯著的升勢，本周後市將有機會反覆向好

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

