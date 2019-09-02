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即市新聞

02/09/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》中國反擊美全面貿戰須防政軍戰

　　《談國論企》中國於２０１９年９月１日在美國先對華未加徵的商品加徵新關稅後，便隨即
採取反制措施，使由特朗普一手挑起的貿戰逐步擴大，發展至今惡化至很有機會成為全面貿戰，
及戰事不斷升級。中國得高度戒備和美國由經貿戰，擴至政治、軍事層面。
　　需要指出者為（一）中國對美此番不守承諾而加徵新關稅的反制措施，是在美國時間９月１
日凌晨１２時０１分落實，即較美國正式出招後的１分鐘作出回應，而這僅僅的６０秒，中方要
充分表明是被動式而為之，相當克制。特朗普於８月１日發推特Ｔｗｉｔｔｅｒ表示美國對中國
加徵新一輪關稅：（Ｉ）對尚未加徵的３０００億美元商品分兩個階段加徵（ｉ）９月１日起對
部分商品新徵關稅１５％，（ｉｉ）到１２月１５日對其餘的包括手機、筆記本電腦等產品徵
１５％；還威脅（ＩＩ）已加徵關稅的２５００億美元商品，相關稅率在１０月１日起由現行的
２５％提升至３０％；而美國貿易代表辦公室曾表示在１０月１日提升已加徵關稅的稅率前，會
「展開公眾諮詢」，但特朗普是霸道的當今希特拉，連他也控制不到自己，諮詢？
　　尤其是特朗普於２０１８年５月在中美行將舉行經貿磋商之前居然「先發制人」地單邊採取
加徵之劣行，一次又一次主導的惡劇，而中方一次又一次的後發地作出反制，到如今更見特廝把
對華貿戰一步一步全面化，甚至不斷升級，由是中國在進行反制戰的同時，更主動採取以供給側
改革為主的多方支持和刺激內需，穩定實體經濟，作為反擊美貿戰正面、重要的政策與策略，對
勁。即使中國的經濟增長有放緩的新向，但這亦是穩中有進發展過程中可預期會出現的重大轉化
，可以嚴陣以待，似不用過於「擔憂」。
　　至於（二）中國商務部２０１９年８月２９日表示，「中方反制手段是充足的，當下應討論
的是美方取消對中國輸美５５００億美元商品進一步徵關稅，防止貿戰繼續升級」，此語的重點
在於要美方不進一步加徵關稅，使兩國在貿戰不升級的環境下進行新一輪的經貿磋商，否則再談
的意義不大。
　　更重要的，我看是中國對與美國的經貿磋商重點在於：（１）在達協後，要完完全全、徹徹
底底的取消加徵關稅，和（２）中國會不斷強化在知識產權等方面的立法、制例，但這肯定不寫
入中美貿協，因此為美國要通過此途干預、侵犯中國主權和內政劣舉，如失此一雷池，後患無窮

　　正正因為特朗普對中國的貿戰攻擊未取預期奸效，故（三）如我早已狠批美國從政治甚至軍
事層面，對中國進行新一輪的「進逼」，尤其是最近約３個月在香港推行的「顏色革命」，更絕
對不可忽視，乃因此屬「亂港」、「滅中」（我看不再是過去「簡簡單單」的「反中」）之舉，
由是中國要「平亂」就要「治美」。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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