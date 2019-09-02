《談國論企－黎偉成》中國反擊美全面貿戰須防政軍戰

《談國論企》中國於２０１９年９月１日在美國先對華未加徵的商品加徵新關稅後，便隨即

採取反制措施，使由特朗普一手挑起的貿戰逐步擴大，發展至今惡化至很有機會成為全面貿戰，

及戰事不斷升級。中國得高度戒備和美國由經貿戰，擴至政治、軍事層面。

需要指出者為（一）中國對美此番不守承諾而加徵新關稅的反制措施，是在美國時間９月１

日凌晨１２時０１分落實，即較美國正式出招後的１分鐘作出回應，而這僅僅的６０秒，中方要

充分表明是被動式而為之，相當克制。特朗普於８月１日發推特Ｔｗｉｔｔｅｒ表示美國對中國

加徵新一輪關稅：（Ｉ）對尚未加徵的３０００億美元商品分兩個階段加徵（ｉ）９月１日起對

部分商品新徵關稅１５％，（ｉｉ）到１２月１５日對其餘的包括手機、筆記本電腦等產品徵

１５％；還威脅（ＩＩ）已加徵關稅的２５００億美元商品，相關稅率在１０月１日起由現行的

２５％提升至３０％；而美國貿易代表辦公室曾表示在１０月１日提升已加徵關稅的稅率前，會

「展開公眾諮詢」，但特朗普是霸道的當今希特拉，連他也控制不到自己，諮詢？

尤其是特朗普於２０１８年５月在中美行將舉行經貿磋商之前居然「先發制人」地單邊採取

加徵之劣行，一次又一次主導的惡劇，而中方一次又一次的後發地作出反制，到如今更見特廝把

對華貿戰一步一步全面化，甚至不斷升級，由是中國在進行反制戰的同時，更主動採取以供給側

改革為主的多方支持和刺激內需，穩定實體經濟，作為反擊美貿戰正面、重要的政策與策略，對

勁。即使中國的經濟增長有放緩的新向，但這亦是穩中有進發展過程中可預期會出現的重大轉化

，可以嚴陣以待，似不用過於「擔憂」。

至於（二）中國商務部２０１９年８月２９日表示，「中方反制手段是充足的，當下應討論

的是美方取消對中國輸美５５００億美元商品進一步徵關稅，防止貿戰繼續升級」，此語的重點

在於要美方不進一步加徵關稅，使兩國在貿戰不升級的環境下進行新一輪的經貿磋商，否則再談

的意義不大。

更重要的，我看是中國對與美國的經貿磋商重點在於：（１）在達協後，要完完全全、徹徹

底底的取消加徵關稅，和（２）中國會不斷強化在知識產權等方面的立法、制例，但這肯定不寫

入中美貿協，因此為美國要通過此途干預、侵犯中國主權和內政劣舉，如失此一雷池，後患無窮

。

正正因為特朗普對中國的貿戰攻擊未取預期奸效，故（三）如我早已狠批美國從政治甚至軍

事層面，對中國進行新一輪的「進逼」，尤其是最近約３個月在香港推行的「顏色革命」，更絕

對不可忽視，乃因此屬「亂港」、「滅中」（我看不再是過去「簡簡單單」的「反中」）之舉，

由是中國要「平亂」就要「治美」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

