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即市新聞

02/09/2019 09:35

《異動股》金沙（０１９２８）跌逾２％，澳門８月賭收挫８﹒６％

　　《經濟通通訊社２日專訊》金沙中國（０１９２８）現跌２﹒１１％，報３４﹒８５元，盤
中低見３４﹒２５元，失廿天線（３５﹒２７８元）；成交約９９萬股，涉資３４４６萬元。
　　澳門博監局上日（１日）公布，８月博彩收入錄得２４２﹒６２億澳門元，按年減少
８﹒６％，並已連續兩個月下跌，跌幅超過預期，更創自２０１６年８月以來最大跌幅。今年首
８個月累計博彩收入１９８２﹒１８億元，亦按年跌１﹒９％。
　　不過，麥格理最新維持金沙目標價４２元，評級維持中性。
　　濠賭股普遍下跌，永利（０１１２８）挫２﹒４２％，報１５﹒３元；銀娛（０００２７）
跌１﹒９３％，報４８﹒２５元。
　　現時，恆生指數報２５６２３，跌１０１點或０﹒３９％，主板成交３８﹒１４億元。國企
指數報１００６７，跌１６點或０﹒１６％。
　　上證綜合指數報２８９０，升４點或０﹒１５％，成交１０３﹒４８億元人民幣。深證成份
指數報９４０９，升４４點或０﹒４７％，成交１６２﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　永利澳門（０１１２８）　　　１５﹒３０元　　　跌２﹒４２％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３４﹒８５元　　　跌２﹒１１％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４８﹒２５元　　　跌１﹒９３％
　　美高梅　（０２２８２）　　　１１﹒５８元　　　跌１﹒３６％
　　澳博控股（００８８０）　　　　７﹒３１元　　　跌１﹒３５％
　　新濠國際（００２００）　　　１７﹒３２元　　　跌１﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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