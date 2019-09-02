《異動股》金沙（０１９２８）跌逾２％，澳門８月賭收挫８﹒６％

《經濟通通訊社２日專訊》金沙中國（０１９２８）現跌２﹒１１％，報３４﹒８５元，盤

中低見３４﹒２５元，失廿天線（３５﹒２７８元）；成交約９９萬股，涉資３４４６萬元。

澳門博監局上日（１日）公布，８月博彩收入錄得２４２﹒６２億澳門元，按年減少

８﹒６％，並已連續兩個月下跌，跌幅超過預期，更創自２０１６年８月以來最大跌幅。今年首

８個月累計博彩收入１９８２﹒１８億元，亦按年跌１﹒９％。

不過，麥格理最新維持金沙目標價４２元，評級維持中性。

濠賭股普遍下跌，永利（０１１２８）挫２﹒４２％，報１５﹒３元；銀娛（０００２７）

跌１﹒９３％，報４８﹒２５元。

現時，恆生指數報２５６２３，跌１０１點或０﹒３９％，主板成交３８﹒１４億元。國企

指數報１００６７，跌１６點或０﹒１６％。

上證綜合指數報２８９０，升４點或０﹒１５％，成交１０３﹒４８億元人民幣。深證成份

指數報９４０９，升４４點或０﹒４７％，成交１６２﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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永利澳門（０１１２８） １５﹒３０元 跌２﹒４２％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒８５元 跌２﹒１１％

銀河娛樂（０００２７） ４８﹒２５元 跌１﹒９３％

美高梅 （０２２８２） １１﹒５８元 跌１﹒３６％

澳博控股（００８８０） ７﹒３１元 跌１﹒３５％

新濠國際（００２００） １７﹒３２元 跌１﹒０３％

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（ａｌ）

