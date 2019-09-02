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即市新聞

02/09/2019 09:38

《異動股》本港示威行動升級，收租股全線下挫，九置挫逾４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》由於反修例風波持續未能平息，本地收租股連日受挫，其中，九
龍倉置業（０１９９７）現價跌４﹒１２％，報４０﹒７元，暫表現最差藍籌，暫連跌三日累挫
５﹒５％，盤中低見４０﹒６５元，創歷史新低；成交約４４萬股，涉資１８２８萬元。
　　九置最新亦遭摩通降目標價，由５４元下調至３３元，評級則由「中性」降至「減持」。
　　現時，恆生指數報２５６２９，跌９５點或跌０﹒３７％，主板成交４０﹒６８億元。國企
指數報１００７３，跌９點或跌０﹒１０％。
　　上證綜合指數報２８９２，升６點或升０﹒２１％，成交１１５﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報９４１６，升５０點或升０﹒５４％，成交１７６﹒８６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　收租股：
　　希慎興業　（０００１４）　　３０﹒３０元　　　跌４﹒５７％
　　鷹君　　　（０００４１）　　２８﹒８５元　　　跌０﹒５２％
　　置富產託　（００７７８）　　　８﹒９０元　　　跌１﹒１１％
　　泓富產託　（００８０８）　　　２﹒８６元　　　跌１﹒７２％
　　領展　　　（００８２３）　　８６﹒７０元　　　跌１﹒４８％
　　太古地產　（０１９７２）　　２５﹒４０元　　　跌１﹒３６％
　　冠君產託　（０２７７８）　　　５﹒１２元　　　跌３﹒０３％

　　本地地產股：
　　恆基地產　（０００１２）　　３６﹒００元　　　跌１﹒３７％
　　新鴻基地產（０００１６）　１０９﹒４０元　　　跌１﹒５３％
　　新世界發展（０００１７）　　　９﹒６７元　　　跌１﹒１２％
　　會德豐　　（０００２０）　　４４﹒９０元　　　跌１﹒４３％

　　信和置業　（０００８３）　　１０﹒９０元　　　跌２﹒６８％
　　恆隆地產　（００１０１）　　１７﹒５４元　　　跌１﹒０２％
　　長實集團　（０１１１３）　　５２﹒００元　　　跌１﹒３８％
　　太古地產　（０１９７２）　　２５﹒３０元　　　跌１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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