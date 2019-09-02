《異動股》港鐵（６６）續挫近２％創半年低，多個車站遭嚴重破壞

《經濟通通訊社２日專訊》港鐵公司（０００６６）現跌１﹒６５％，報４４﹒６５元，盤

中低見４４﹒４５元，創近半年低位，暫三連跌兼三連陰累挫逾半成；成交約８８萬股，涉資

３９３５萬元，主動沽盤６５％。

香港政局未明，反修例風波持續，示威者上日（１日）發起堵塞機場交通行動，在港鐵東涌

站及青衣站內破壞，港鐵宣布東涌線及機場快線全線暫停，大批警察進入東涌站內港鐵車廂進行

搜捕。

截至昨晚十時正，東涌站、青衣站、藍田站、觀塘站、鑽石山站、樂富站、荃灣站、荔景站

、沙田站、沙田圍站、兆康站及天水圍站等被人惡意破壞，損毀閉路電視、售票機、增值機，並

取走滅火筒、塗污車站等。

其中，大批人士更闖入東涌站車站控制室範圍大肆破壞，車站人員安全受到威脅而需要緊急

撤離。青衣站車站控制室大門亦被人破壞，車站需要報警處理，並在警方協助下關閉車站。

恆生指數現報２５６２８，跌９６點或０﹒３７％，主板成交８８﹒１６億元。國企指數報

１００８０，跌２點或０﹒０２％。

上證綜指報２８９７，升１１點或０﹒４１％，成交２９８﹒５３億元人民幣。深成指報

９４１７，升５１點或０﹒５５％，成交４５８﹒１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長江基建（０１０３８） ５１﹒７０元 跌２﹒１８％

港鐵 （０００６６） ４４﹒６５元 跌１﹒６５％

領展 （００８２３） ８６﹒７５元 跌１﹒４２％

中電控股（００００２） ７９﹒００元 跌１﹒４０％

電能實業（００００６） ５１﹒５０元 跌１﹒３４％

港燈 （０２６３８） ７﹒４９元 跌０﹒２７％

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（ａｌ）

