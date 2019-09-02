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即市新聞

02/09/2019 09:48

《異動股》港鐵（６６）續挫近２％創半年低，多個車站遭嚴重破壞

　　《經濟通通訊社２日專訊》港鐵公司（０００６６）現跌１﹒６５％，報４４﹒６５元，盤
中低見４４﹒４５元，創近半年低位，暫三連跌兼三連陰累挫逾半成；成交約８８萬股，涉資
３９３５萬元，主動沽盤６５％。
　　香港政局未明，反修例風波持續，示威者上日（１日）發起堵塞機場交通行動，在港鐵東涌
站及青衣站內破壞，港鐵宣布東涌線及機場快線全線暫停，大批警察進入東涌站內港鐵車廂進行
搜捕。
　　截至昨晚十時正，東涌站、青衣站、藍田站、觀塘站、鑽石山站、樂富站、荃灣站、荔景站
、沙田站、沙田圍站、兆康站及天水圍站等被人惡意破壞，損毀閉路電視、售票機、增值機，並
取走滅火筒、塗污車站等。
　　其中，大批人士更闖入東涌站車站控制室範圍大肆破壞，車站人員安全受到威脅而需要緊急
撤離。青衣站車站控制室大門亦被人破壞，車站需要報警處理，並在警方協助下關閉車站。
　　恆生指數現報２５６２８，跌９６點或０﹒３７％，主板成交８８﹒１６億元。國企指數報
１００８０，跌２點或０﹒０２％。
　　上證綜指報２８９７，升１１點或０﹒４１％，成交２９８﹒５３億元人民幣。深成指報
９４１７，升５１點或０﹒５５％，成交４５８﹒１９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長江基建（０１０３８）　　　５１﹒７０元　　　跌２﹒１８％
　　港鐵　　（０００６６）　　　４４﹒６５元　　　跌１﹒６５％
　　領展　　（００８２３）　　　８６﹒７５元　　　跌１﹒４２％
　　中電控股（００００２）　　　７９﹒００元　　　跌１﹒４０％
　　電能實業（００００６）　　　５１﹒５０元　　　跌１﹒３４％
　　港燈　　（０２６３８）　　　　７﹒４９元　　　跌０﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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