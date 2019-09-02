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即市新聞

02/09/2019 09:56

《中資異動》兗煤（１１７１）逆市飆近一成六，中期純利升兩成六

　　《經濟通通訊社２日專訊》兗州煤業股份（０１１７１）Ｈ股現價升１５﹒６１％，報
７﹒８５元，破５０天（６﹒８６３元）及１００天線（７﹒０７７元）；成交約２４５１萬股
，涉資１﹒９２億元。
　　Ａ股（滬：６００１８８）漲停板，現價１０﹒５３元（人民幣．下同），升
１０﹒０３％，成交１﹒５２億元，涉及１４４３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４８﹒５％。
　　兗煤公布，截至６月　３０日止中期純利約５８﹒０９億元，按年升２５﹒６８％，每股盈
利１﹒１８元，派中期息１元。
　　期內，收入約３３２﹒３７億元人民幣，升３﹒１６％，毛利約１１９﹒３６億元，跌
３﹒３６％。
　　現時，恆生指數報２５５７１點，跌１５３點或跌０﹒６０％，主板成交１２９﹒６２億港
元。國企指數報１００６５點，跌１７點或跌０﹒１８％。
　　上證綜合指數報２８９８點，升１２點或升０﹒４４％，成交４６４﹒５８億元。深證成份
指數報９４２３點，升５７點或升０﹒６２％，成交７０３﹒９１億元。　　

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗州煤業　　（０１１７１）　　　７﹒８５元　　　升１５﹒６１％
　　首鋼資源　　（００６３９）　　　１﹒７２元　　　升　４﹒２４％
　　中國神華　　（０１０８８）　　１５﹒６０元　　　升　１﹒８３％
　　力量能源　　（０１２７７）　　　０﹒４２元　　　無升跌
　　中煤能源　　（０１８９８）　　　３﹒１４元　　　升　０﹒９６％
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　１５﹒６０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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