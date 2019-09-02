《中資異動》兗煤（１１７１）逆市飆近一成六，中期純利升兩成六

《經濟通通訊社２日專訊》兗州煤業股份（０１１７１）Ｈ股現價升１５﹒６１％，報

７﹒８５元，破５０天（６﹒８６３元）及１００天線（７﹒０７７元）；成交約２４５１萬股

，涉資１﹒９２億元。

Ａ股（滬：６００１８８）漲停板，現價１０﹒５３元（人民幣．下同），升

１０﹒０３％，成交１﹒５２億元，涉及１４４３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４８﹒５％。

兗煤公布，截至６月 ３０日止中期純利約５８﹒０９億元，按年升２５﹒６８％，每股盈

利１﹒１８元，派中期息１元。

期內，收入約３３２﹒３７億元人民幣，升３﹒１６％，毛利約１１９﹒３６億元，跌

３﹒３６％。

現時，恆生指數報２５５７１點，跌１５３點或跌０﹒６０％，主板成交１２９﹒６２億港

元。國企指數報１００６５點，跌１７點或跌０﹒１８％。

上證綜合指數報２８９８點，升１２點或升０﹒４４％，成交４６４﹒５８億元。深證成份

指數報９４２３點，升５７點或升０﹒６２％，成交７０３﹒９１億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

兗州煤業 （０１１７１） ７﹒８５元 升１５﹒６１％

首鋼資源 （００６３９） １﹒７２元 升 ４﹒２４％

中國神華 （０１０８８） １５﹒６０元 升 １﹒８３％

力量能源 （０１２７７） ０﹒４２元 無升跌

中煤能源 （０１８９８） ３﹒１４元 升 ０﹒９６％

兗煤澳大利亞（０３６６８） １５﹒６０元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

