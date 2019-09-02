【駐京專電】國辦：多渠道籌措資金支持體育強國建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院辦公廳印發體育強國建設綱要。文件

提出，加大政策支持力度。完善公共財政體育投入機制，多渠道籌措資金支持體育強國建設。合

理劃分地方各級政府在體育領域的財政事權和支出責任，明確地方主體責任。加大政府性基金與

一般公共預算的統籌力度。加大政府向社會力量購買公共體育服務的力度。

落實體育稅費政策，加強對政策執行情況的評估督查。將全民健身場地設施納入各級政府經

濟社會發展規劃和各級國土空間規劃，統籌考慮全民健身場地設施、體育用地需求，建立社區全

民健身場地設施配建標準和評價制度。研究完善建設用地標準，在國家土地政策允許範圍內，保

障重要公益性體育設施和體育產業設施、項目必要用地，並依法依規辦理用地手續。



＊全面推動足球、籃球、排球運動的普及和提高＊



文件指出，要全面推動足球、籃球、排球運動的普及和提高。積極探索中國特色「三大球」

發展道路，構建政府主導、部門協同、社會力量積極參與的「三大球」訓練、競賽和後備人才培

養體系。加強國際交流與合作，強化科技助力，提高「三大球」訓練、競賽的科學化水平。挖掘

「三大球」項目文化，提高大眾的認知度和參與度。

打造現代產業體系。完善體育全產業鏈條，促進體育與相關行業融合發展，推動區域體育產

業協同發展。加快推動互聯網、大數據、人工智能與體育實體經濟深度融合，創新生產方式、服

務方式和商業模式，促進體育製造業轉型升級、體育服務業提質增效。



＊到２０２０年建立與小康社會相適應體育發展新機制＊



《文件》提及，目標到２０２０年，建立與全面建成小康社會相適應的體育發展新機制，體

育領域創新發展取得新成果，全民族身體素養和健康水平持續提高，公共體育服務體系初步建立

，競技體育綜合實力進一步增強，體育產業在實現高質量發展上取得新進展。

到２０３５年，全民健身更親民、更便利、更普及，經常參加體育鍛鍊人數比例達到４５％

以上，人均體育場地面積達到２﹒５平方米，城鄉居民達到《國民體質測定標準》合格以上的人

數比例超過９２％；青少年體育服務體系更加健全，身體素養顯著提升，健康狀況明顯改善；體

育產業更大、更活、更優，成為國民經濟支柱性產業。

到２０５０年，全面建成社會主義現代化體育強國。

