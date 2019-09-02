  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2019 15:26

【駐京專電】國辦：多渠道籌措資金支持體育強國建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院辦公廳印發體育強國建設綱要。文件
提出，加大政策支持力度。完善公共財政體育投入機制，多渠道籌措資金支持體育強國建設。合
理劃分地方各級政府在體育領域的財政事權和支出責任，明確地方主體責任。加大政府性基金與
一般公共預算的統籌力度。加大政府向社會力量購買公共體育服務的力度。
　　落實體育稅費政策，加強對政策執行情況的評估督查。將全民健身場地設施納入各級政府經
濟社會發展規劃和各級國土空間規劃，統籌考慮全民健身場地設施、體育用地需求，建立社區全
民健身場地設施配建標準和評價制度。研究完善建設用地標準，在國家土地政策允許範圍內，保
障重要公益性體育設施和體育產業設施、項目必要用地，並依法依規辦理用地手續。

＊全面推動足球、籃球、排球運動的普及和提高＊

　　文件指出，要全面推動足球、籃球、排球運動的普及和提高。積極探索中國特色「三大球」
發展道路，構建政府主導、部門協同、社會力量積極參與的「三大球」訓練、競賽和後備人才培
養體系。加強國際交流與合作，強化科技助力，提高「三大球」訓練、競賽的科學化水平。挖掘
「三大球」項目文化，提高大眾的認知度和參與度。
　　打造現代產業體系。完善體育全產業鏈條，促進體育與相關行業融合發展，推動區域體育產
業協同發展。加快推動互聯網、大數據、人工智能與體育實體經濟深度融合，創新生產方式、服
務方式和商業模式，促進體育製造業轉型升級、體育服務業提質增效。

＊到２０２０年建立與小康社會相適應體育發展新機制＊

　　《文件》提及，目標到２０２０年，建立與全面建成小康社會相適應的體育發展新機制，體
育領域創新發展取得新成果，全民族身體素養和健康水平持續提高，公共體育服務體系初步建立
，競技體育綜合實力進一步增強，體育產業在實現高質量發展上取得新進展。
　　到２０３５年，全民健身更親民、更便利、更普及，經常參加體育鍛鍊人數比例達到４５％
以上，人均體育場地面積達到２﹒５平方米，城鄉居民達到《國民體質測定標準》合格以上的人
數比例超過９２％；青少年體育服務體系更加健全，身體素養顯著提升，健康狀況明顯改善；體
育產業更大、更活、更優，成為國民經濟支柱性產業。
　　到２０５０年，全面建成社會主義現代化體育強國。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道02/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港鐵持貨者可繼續持有
FOCUS02/09/2019
【FOCUS】PMI就業指標預警 產業外遷夾擊考起「逆周期」
國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金