《午市前瞻》港股尋底走勢未變，去年低位２４５４０點方有支持

《經濟通通訊社２日專訊》美國周日（１日）起對中國商品徵收１５％關稅，而中國亦開始

對美國原油徵收新關稅，另外本港示威活動仍然未止，各種不利因素令港股今早低開９６點報

２５６２７，本地收租股受沽壓，令港股一度挫２２２點報２５５０２點。接近午收前，跌幅稍

為收窄，最終半日收２５６０２，跌１２２點或０﹒４７％，主板成交３６４﹒５８億元。國企

指數午收１００８６，升３點。

內地Ａ股造好，上證綜合指數午收２９１７，升３０點或１﹒０７％，成交１２５４﹒６１

億元人民幣。深證成分指數報９５２４，升１５８點或升１﹒６９％，成交１８０７﹒０２億元

人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）漲１﹒９１％，報３３１元；港交所（００３８８）軟０

﹒５％，報２３８﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒６２％，報６４﹒５５元；匯控

（００００５）半日軟０﹒７１％，報５５﹒９元；友邦（０１２９９）跌０﹒９８％，報７５

﹒５元。



＊信和置業最差藍籌，公用、濠賭股受壓＊



由於反修例風波持續未能平息，過去的周末引發連場示威，本地地產及收租股今日再受挫，

信和置業（０００８３）挫３﹒９３％，報１０﹒７６元，為半日表現最差藍籌；九龍倉置業（

０１９９７）遭摩通降目標價及評級，半日挫２％，報４１﹒６元，盤中低見４０﹒６５元，創

歷史新低；希慎興業（０００１４）挫３﹒７８％，報３０﹒５５元；泓富產業

（００８０８）走低２﹒０６％，報２﹒８５元；領展（００８２３）跌１﹒７％，報８６﹒５

元。

公用股亦受挫。示威者上日（１日）發起堵塞機場交通行動，及後多個港鐵站被示威者破壞

，港鐵公司（０００６６）走低３﹒１９％，報４３﹒９５元；中電（００００２）

挫１﹒９％，報７８﹒６元；電能實業（００００６）跌２﹒３％，報５１元；長江基建

（０１０３８）挫２﹒３７％，報５１﹒６元。

澳門博監局公布８月博彩收入錄得２４２﹒６２億澳門元減少８﹒６％，連續兩個月下跌，

跌幅超過預期，更創自２０１６年８月以來最大跌幅，濠賭股普遍下跌，永利澳門

（０１１２８）走低２﹒９３％，報１５﹒２２元；金沙（０１９２８）最新獲麥格理維持目標

價及評級，半日挫３﹒５１％，報３４﹒３５元；銀河娛樂（０００２７）挫２﹒７４％，

報４７﹒８５元；美高梅中國（０２２８２）挫３﹒０７％，報１１﹒３８元；澳博

（００８８０）跌３﹒７８％，報７﹒１３元。



＊中生製藥最佳藍籌，海通證券最佳國指股＊



部分藥股逆市走高，中生製藥（０１１７７）走高３﹒６％，報１２﹒０８元，為半日表現

最佳藍籌；石藥（０１０９３）漲１﹒７９％，報１５﹒９６元；藥明生物（０２２６９）微升

０﹒４８％，報８３元；翰森製藥（０３６９２）揚３﹒７７％，報２７﹒５５元；國藥

（０１０９９）則挫４﹒４１％，報２７﹒１元。

中資券商普遍走高，海通證券（０６８３７）中期純利按年升約八成二，半日揚

３﹒３５％，報７﹒７２元，為半日表現最佳國指股；華泰六八八六（０６８８６）中期純利升

２８﹒４３％，半日漲２﹒８％，報１１﹒７４元；廣發証券（０１７７６）微升０﹒３７％，

報８﹒０８元；國泰君安（０２６１１）微漲１﹒０７％，報１１﹒３元。

基建鐵路股大致向上，中國鐵建（０１１８６）中期純利升近一成六，半日走高

３﹒６６％，報８﹒７７元；中交建（０１８００）中期純利按年升６﹒１％，半日漲１﹒６４

％，報６﹒１８元；中國中車（０１７６６）揚０﹒９３％，報５﹒４４元；中鐵

（００３９０）中期純利按年升１０﹒１％，半日無升跌，報５﹒１３元；中國通號

（０３９６９）升０﹒４３％，報４﹒７２元。

另外，兗州煤業（０１１７１）中期純利按年升近二成六，半日飆１５﹒４６％，報７﹒８

４元。



＊彭偉新：銀娛４５元買入值博率較高＊



上日中美一如計劃各自向對方徵收關稅，港股今日延續上周走勢繼續回吐，京華山一研究部

主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，恆指本周的走向相信都需要視乎中美貿易戰的消息發展，

美國目前只向超過１１００億美元中國商品加徵至約百分之１５的關稅，未至３０００億美元的

規模，如果周內能夠確定中美兩國正式會面的時間，相信都能夠帶動港股短暫向上。但他坦言，

目前恆指的走勢屬「一底低於一底」，相信短期向下走勢未變，如果再沒有其他利淡消息，港股

需要跌至上年低位近２４５４０點方有支持。

最新數據顯示澳門８月賭收跌近９％，彭偉新指出，相比起人民幣下跌，中國經濟轉差是影

響賭收下跌更主要的因素，因為賭博不是必需品，經濟轉差，內地人的消費亦會減少，而上月的

情況亦未必是最壞的情況。他解釋，因為市場預期十一黃金周賭收會造好，但如果賭收下跌情況

持續，可能會為濠賭股帶來下一輪跌勢。他又指，目前各大行目前都對濠賭股比較樂觀，加上上

年盈利基數大，投資者應平衡風險。他直言，銀娛目前反彈空間不大，於４５元以下水平買入值

博率較高，上望５５元，主要以炒波幅為主。（ａｌ、ｊｔ）

