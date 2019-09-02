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即市新聞

02/09/2019 16:15

《美元走勢－羅明立》歐元處下降通道，初步支持位１﹒０９２０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２９　　　１０５﹒８９　　　１０６﹒２９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９９８　　　１﹒０９７６　　　１﹒０９８９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１７５　　　１﹒２１３８　　　１﹒２１５５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１７　　　０﹒９８８４　　　０﹒９８９９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４４　　　７﹒８３８２　　　７﹒８４２３

　　《美元走勢》美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）修正值年化季比增長為２％，符合預期。
期內，個人消費增長４﹒７％，高於第一季增長１﹒１％。ＧＤＰ價格指數增長２﹒４％；另外
，第二季核心個人消費支出價格指數按季增長１﹒７％，第一季為增長１﹒１％，仍低於局內目
標２％水準，反映當地通脹仍然溫和。美匯指數顯著上升，高見９９水平。雖然市場預期美國繼
續需要減息，但中美貿易談判稍為緩和加上其他經濟體的情況比美國更麻煩，短期將支持美匯造
好。
　　歐央行管理委員會委員兼荷蘭央行行長認為，歐元區經濟並未疲弱至需要歐洲央行重啟量化
寬鬆措施的水準，不過他對減息持開放態度。此外，德國央行行長魏德曼表示，若歐洲央行要在
９月１２日的議息會議上作出減息及重啟量寬的決定，委員會需要一番辯論。言論反映歐洲央行
內部對重推寬鬆政策立場存有分歧，但市場預期候任行長貨幣政策立場鴿派，歐元區可能會加速
放水。歐元跌穿１﹒１０水平，初步支持位於１﹒０９２０，下一步支持位於１﹒０８４０。技
術走勢上，歐元處於下降通道，後市仍有下行空間。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１０８０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２２００　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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