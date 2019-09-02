《美元走勢－羅明立》歐元處下降通道，初步支持位１﹒０９２０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒２９ １０５﹒８９ １０６﹒２９

歐元╱美元 １﹒０９９８ １﹒０９７６ １﹒０９８９

英鎊╱美元 １﹒２１７５ １﹒２１３８ １﹒２１５５

美元╱瑞郎 ０﹒９９１７ ０﹒９８８４ ０﹒９８９９

美元╱港元 ７﹒８４４４ ７﹒８３８２ ７﹒８４２３



《美元走勢》美國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）修正值年化季比增長為２％，符合預期。

期內，個人消費增長４﹒７％，高於第一季增長１﹒１％。ＧＤＰ價格指數增長２﹒４％；另外

，第二季核心個人消費支出價格指數按季增長１﹒７％，第一季為增長１﹒１％，仍低於局內目

標２％水準，反映當地通脹仍然溫和。美匯指數顯著上升，高見９９水平。雖然市場預期美國繼

續需要減息，但中美貿易談判稍為緩和加上其他經濟體的情況比美國更麻煩，短期將支持美匯造

好。

歐央行管理委員會委員兼荷蘭央行行長認為，歐元區經濟並未疲弱至需要歐洲央行重啟量化

寬鬆措施的水準，不過他對減息持開放態度。此外，德國央行行長魏德曼表示，若歐洲央行要在

９月１２日的議息會議上作出減息及重啟量寬的決定，委員會需要一番辯論。言論反映歐洲央行

內部對重推寬鬆政策立場存有分歧，但市場預期候任行長貨幣政策立場鴿派，歐元區可能會加速

放水。歐元跌穿１﹒１０水平，初步支持位於１﹒０９２０，下一步支持位於１﹒０８４０。技

術走勢上，歐元處於下降通道，後市仍有下行空間。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０２０ １﹒０８７０ １﹒１０８０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２２００ １﹒２０５０ １﹒２２５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

