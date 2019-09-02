《神州民企》李寧獲調任李寧公司（２３３１）聯席行政總裁

《經濟通通訊社２日專訊》李寧公司（０２３３１）宣布代理行政總裁李寧已獲調任為聯席

行政總裁。同時，高（土反）武史（原中國姓名錢煒）獲委任為公司執行董事及聯席行政總裁，

今日生效。

高（土反）為日籍華人，在中國市場開拓及管理方面擁有逾１５年經驗。在加入集團前，曾

任中國優衣庫副總經理及首席運營官、南韓優衣庫之行政總裁，於不同部門及多個亞洲地區工作

，在供應鏈、產品、銷售及零售管理方面具有豐富經驗。（ｃｌ）

