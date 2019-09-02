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02/09/2019 09:58

《神州民企》李寧獲調任李寧公司（２３３１）聯席行政總裁

　　《經濟通通訊社２日專訊》李寧公司（０２３３１）宣布代理行政總裁李寧已獲調任為聯席
行政總裁。同時，高（土反）武史（原中國姓名錢煒）獲委任為公司執行董事及聯席行政總裁，
今日生效。
　　高（土反）為日籍華人，在中國市場開拓及管理方面擁有逾１５年經驗。在加入集團前，曾
任中國優衣庫副總經理及首席運營官、南韓優衣庫之行政總裁，於不同部門及多個亞洲地區工作
，在供應鏈、產品、銷售及零售管理方面具有豐富經驗。（ｃｌ）

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