【本港樓市】十大屋苑周末成交創廿周新高，業主接受現實減價

《經濟通通訊社２日專訊》中原地產表示，在剛過去的周末，十大屋苑錄得１５宗成交，較

上周末多８宗或升１１４％，創２０周新高，零成交屋苑收窄至５個。周末持續集中新界區，佔

１１宗，港島區及九龍區各佔２宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周五將軍澳新盤熱銷，呎價較同區物業有

折讓，吸引大批用家及投資者入市。二手業主見下半年經濟前景未明，終於接受現實，爭相效法

新盤推售手法，減價吸客。新盤及居屋向隅客回流二手市場，主要入市新界區細價上車盤，令本

周末新界區三大屋苑成交量均錄得上升。

據美聯物業分行統計，本周末（８月３１日至９月１日）十大二手藍籌屋苑錄約１６宗買賣

成交，較上周末３宗回彈逾４倍，重返雙位數，並創自４月２０至２１日至今２０個周末新高。

至於按１５大屋苑計算，本周末則錄約１９宗買賣成交，按周升幅逾５倍。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然中美貿易戰未解決，本地政治爭拗加劇，惟發展

商借勢以吸引價推盤，迅即吸納大批購買力，日出康城全新盤反應理想，隨即乘勝追擊推出第二

期，料會再受買家追捧；不少二手業主加大議價幅度吸客，個別下調幅度擴大，有助累積已久購

買力入市，奏效策略刺激交投回彈。布少明預期，踏入９月份，新盤大軍繼續應市登場，一手續

主導大市搶焦點，二手成交則視乎業主的議幅會否持續擴大。

另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（８月３１至９月１日）十大指標屋

苑錄得１３宗二手買賣個案，較對上周末（８月２４至８月２５日）的５宗大增１﹒６倍，為四

月下旬未爆發社會運動２０周以來，表現最好的一個周末。（ｃｌ）

