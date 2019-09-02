《經濟通通訊社２日專訊》金管局宣布，匯豐、渣打及中銀香港三間發鈔銀行，將於９月３
日起，推出２０１８系列１００元鈔票。
１００元的新鈔設計以粵劇為主題，當中，匯豐以書生、小姐在庭園相會作構圖；中銀香港
以閨閣女子作主題；而渣打則以身穿蟒袍、鳳冠霞帔的駙馬與公主為構思。
局方指，其餘兩個面額即５０元及２０元的新鈔，預計於明年初發行。舊版鈔票將與
２０１８系列同時流通。
２０１８系列的１０００元鈔票，已於去年底推出市面流通，而５００元亦已於今年初推出
市面流通。（ｓｋ）
02/09/2019 15:15
金管局宣布１００元新鈔明日推出
《經濟通通訊社２日專訊》金管局宣布，匯豐、渣打及中銀香港三間發鈔銀行，將於９月３
日起，推出２０１８系列１００元鈔票。
１００元的新鈔設計以粵劇為主題，當中，匯豐以書生、小姐在庭園相會作構圖；中銀香港
以閨閣女子作主題；而渣打則以身穿蟒袍、鳳冠霞帔的駙馬與公主為構思。
局方指，其餘兩個面額即５０元及２０元的新鈔，預計於明年初發行。舊版鈔票將與
２０１８系列同時流通。
２０１８系列的１０００元鈔票，已於去年底推出市面流通，而５００元亦已於今年初推出
市面流通。（ｓｋ）
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