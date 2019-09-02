金管局宣布１００元新鈔明日推出

《經濟通通訊社２日專訊》金管局宣布，匯豐、渣打及中銀香港三間發鈔銀行，將於９月３

日起，推出２０１８系列１００元鈔票。

１００元的新鈔設計以粵劇為主題，當中，匯豐以書生、小姐在庭園相會作構圖；中銀香港

以閨閣女子作主題；而渣打則以身穿蟒袍、鳳冠霞帔的駙馬與公主為構思。

局方指，其餘兩個面額即５０元及２０元的新鈔，預計於明年初發行。舊版鈔票將與

２０１８系列同時流通。

２０１８系列的１０００元鈔票，已於去年底推出市面流通，而５００元亦已於今年初推出

市面流通。（ｓｋ）

