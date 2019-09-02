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即市新聞

02/09/2019 16:54

【本港樓市】經絡：首八月樓花宗數創新高，惟二手難超往年水平

　　《經濟通通訊社２日專訊》根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，８月份現
樓按揭宗數為１０９７５宗，按月增加１３３１宗或１３﹒８％，連升三個月，現樓銀行市佔率
方面，中銀香港（０２３８８）再下一城，以市佔率２３﹒５％繼續排名榜首。而匯豐銀行則以
市佔率２１﹒７％躋身亞軍位置，恆生銀行（０００１１）則穩守第三名，市佔率達
１５﹒６％，第四名及第五名繼續由渣打銀行以市佔率達１０﹒７％及由市佔率達５﹒３％的東
亞銀行（０００２３）奪得。

＊匯豐樓花按揭領先＊

　　８月份的樓花按揭宗數為１７０１宗，按月減少１５７宗或８﹒５％，不過已是連續三個月
維持超過一千宗。樓花排名方面，匯豐銀行仍然領先，８月份以市佔率３０﹒６％取得樓花冠軍
，中銀香港則以２０﹒７％排名第二。季軍繼續由恆生銀行以市佔率達１３﹒４％奪得。第四名
及第五名的銀行分別為渣打銀行市佔率達１２﹒６％及市佔率達５﹒５％的東亞銀行奪得。
　　以按年比較，８月份現樓按揭宗數上升２５６６宗或３０﹒５％。樓花亦升８６９宗或
１０４％。以首八個月計算，現樓按揭宗數錄得６８０６０宗，對比去年同期的６８４５７宗，
仍相差３９７宗或０﹒６％。至於今年首八個月樓花按揭宗數則為８６７９宗，則按年大升
３２２０宗或５９％，創有紀錄以來的新高。
　　經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，雖然８月份按揭宗數仍然造好，不過相信受內外政經
因素影響，未來現樓宗數或有放緩跡象，難超去年全年的水平。不過相信樓花宗數仍然向好，形
成一手暢旺、二手淡靜的局面。

＊中銀全年或有望成現樓一哥＊

　　總括來說，８月份四大銀行現樓市佔率達７１﹒５％，連續４４個月達到六成以上水平，連
續５個月超過七成以上水平，而中小型銀行市佔率則佔２８﹒５％。
　　曹德明表示，下半年銀行按揭優惠見分歧，部分銀行對新造及轉按的優惠亦有削減，或會令
部分保持原有優惠的中小銀行市佔率抬頭，有望未來數月內挑戰三成以上水平。另外，以首八個
月計算，中銀香港的現樓市佔率為２２﹒４％，而匯豐銀行則仍佔榜首達２４﹒５％，宗數相差
１４２３宗，曹氏料若中銀香港於未來數月仍維持舊有按息及現金回贈，現樓市佔率將有機會超
越匯豐銀行成為全年一哥。（ｃｌ）

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