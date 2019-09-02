《再戰明天》澳洲公布官方指標利率，美國公布８月製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），澳洲公布９月官方指標利率，美國公布８月製造
業ＰＭＩ。
＊東盟經濟部長會議明舉行＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：００ａｍ，英倫銀行金融政策委員會委員布雷熱
在該央行和愛丁堡期貨研究所主辦的活動上就「維持金融韌性」發表講話。
７：５０ｐｍ，歐洲央行２０１９年法律大會，該央行銀行監管委員會主席恩瑞亞主持小組
討論。
明日在曼谷舉行第５１屆東盟經濟部長會議及系列會議（至９月１１日）
＊澳洲公布９月官方指標利率，美國公布８月製造業ＰＭＩ＊
在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布７月零售銷售，月率料由０﹒４％下滑至
０﹒２％。１２：３０ｐｍ，澳洲公布９月官方指標利率，料維持於１％。
５：００ｐｍ，歐元區公布７月生產者物價指數，月率料由下滑０﹒６％回升上０﹒２％；
年率料由０﹒７％跌至０﹒２％。９：００ｐｍ，新加坡公布８月採購經理人指數，料由
４９﹒８下滑至４９﹒７。
９：４５ｐｍ，美國公布８月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５０﹒４跌至５０。
１０：００ｐｍ，美國公布７月營建開支，月率料由下滑１﹒３％升上０﹒３％。美國８月
ＩＳＭ製造業指數料維持於５１﹒２。
＊力寶華潤及大家樂開股東會＊
在本港，明日開股東會的公司有：資本策略地產（００４９７）、力寶華潤（００１５６
）、大凌集團（００２１１）、力寶（００２２６）和大家樂集團（００３４１）等。（ｈｏ）