《國企紅籌》聯想集團（００９９２）獨立非執董馬雪征辭世

《經濟通通訊社２日專訊》聯想集團（００９９２）公布，獨立非執行董事馬雪征於８月

３１日辭世。馬雪征於１９９０年加入聯想，曾擔任執行董事，高級副總裁兼首席財務官等職務

，直至２００７年退任集團管理層，並調任為非執行董事。

聯想續指，馬雪征在聯想董事會曾擔任不同職務，包括審計委員會成員和薪酬委員會主席，

尤其在集團２００４年收購ＩＢＭ個人電腦業務以及隨後的整合時，更是發揮重要作用，其本身

亦在資本市場上贏得顯赫位置。（ｙｗ）

