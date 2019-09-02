《小傳日記》香江政局陷困境，本地磚頭冇人挺！

《小傳日記》正當貿易戰打得如火如荼之際，上周末又再因修訂《逃犯條例》出現一連串示

威，兩大利淡因素衝擊，缸友仲點會對後市樂觀。不過，德國總理默克爾就應國務院總理李克強

嘅邀請，將會係９月６日到訪神州，有指就貿易局勢及香江政治交換意見，唔知又可唔可以兩大

因素降吓溫呢。

香江魚缸今朝先低開９６點，隨住香江零售業步寒冬同政治因素影響下，磚頭佬同收租股都

跪低曬，魚缸一度最多唔見咗２２２點，全日低見２５５０２點。雖然馬交賭收連跌兩個月，搞

到濠賭股個個喊咁口，但有人愁就有歡喜，藥佬受國策影響繼續向上，中生製藥（０１１７７）

今日低開高走再創一年高位；ＱＱ（００７００）勁彈兩巴仙，幾隻神州錢莊績後有追捧，魚缸

跌幅最多收窄只有６２點，全日高見２５６６２點，最終恆指埋單報２５６２６點，跌９８點或

跌近半巴仙。主板成交６７８﹒２３億銀，按日跌兩成二。

國貨收報１０１０３點，升２０點或不足半巴仙。

Ａ場今日谷底反彈，上證綜指收報２９２４點，升３７點或逾１巴仙；深證收報９５６９點

，升２０３點或逾２巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微跌半巴仙，報５６﹒０５銀；生發發

（００３８８）隨市回落逾１巴仙，報２３７﹒６銀；ＱＱ上個禮拜回購超過３６萬股，今日反

彈近２巴仙，報３３１﹒２銀；神州移動（００９４１）輕跌５仙，報６４﹒９銀；ＡＩＡ

（０１２９９）跪低逾１巴仙，報７５﹒１５銀。



＊水泥價格升海螺表現勝，ＡＩ有前景晶片佬係醒＊



神州９月有大半水泥價格都開始加價，即使喺東北、西北、西南地區，局部地區嘅水泥價格

都出現大幅度上漲，漲價水泥企業總計數百家。水泥佬今日就吐氣揚眉，海螺水泥

（００９１４）起飛近３巴仙，報４５﹒４５銀。山水水泥（００６９１）彈近１巴仙，報

２﹒６８銀。天瑞水泥（０１２５２）同神州建材（０３３２３）齊齊軟唔夠半巴仙，分別報６

﹒８８銀，同６﹒７５銀。潤泥（０１３１３）無升跌，報６﹒９６銀。

喺人工智能大會上，神州工信部科技司副司長就講到，未來要喺三個方面去推動人工智能產

業嘅發展，而其中一樣就喺用芯片去推動新一代人工智能。所以缸友們大力撐晶片佬，中芯

（００９８１）起飛逾２巴仙，報８﹒７９銀。華虹半導體（０１３４７）跳起１巴仙，報

１３﹒２６銀。上海復旦（０１３８５）踢高近２巴仙，報８銀。不過，聯想集團

（００９９２）同中通服（００５５２）仆低近１巴仙，分別報５﹒１３銀，同４﹒３６銀。



＊賭收成績劣金沙大出血，跨區推藥購藥佬未升夠＊



馬交八月賭收數據令人失望，按年減少近９巴仙至２４２億馬交銀，仲係連續兩個月下跌，

跌幅超過預期，今年頭８個月累計收入亦都要按年跌近２巴仙。馬交佬全線低收，金沙

（０１９２８）挫逾２巴仙﹐報３４﹒８５銀。銀娛（０００２７）撻低逾１巴仙，報４８﹒７

銀。永利（０１１２８）軟逾２巴仙，報１５﹒３銀。澳博（００８８０）亦瀉近３巴仙，報７

﹒２元銀。美高梅（０２２８２）跌逾２巴仙，報１１﹒５銀。新濠（００２００）則倒升近半

巴仙，報１７﹒５６銀。

神州傳媒日前報導，帶量採購將喺「４＋７」嘅城市基礎上，加入跨區域聯盟藥品集中帶量

採購同埋之前講過嘅引進「多家中標」新規例，刺激醫藥股喺逆市仍然有唔錯嘅表現。其中，中

生製藥漲逾１巴仙，報１１﹒８２銀，再創一年高。石藥（０１０９３）亦走高逾２巴仙，報

１６銀。三生製藥（０１５３０）亦揚逾１巴仙，報１２﹒２６銀。藥明康德（０２３５９）升

近１巴仙，報８８﹒７５銀。但國藥（０１０９９）就腳軟逾４巴仙，報２７﹒２銀。



＊業務拓內蒙楓葉今最紅，亂局未止息收租佬忐忑＊



神州教育股今日突破爆升，其中，楓葉教育（０１３１７）宣布進軍內蒙古起學校，提供幼

兒園、小學、初中、高中同外籍人員子女學校教育，全日急飆近一成二，報２﹒６８銀。新高教

（０２００１）走高近９巴仙，報３﹒５５銀。神州科培（０１８９０）漲逾４巴仙，報

４﹒１３銀。希望教育（０１７６５）亦都起哄近４巴仙，報１﹒４銀。宇華教育

（０６１６９）踢高近２巴仙，報４﹒４１銀。新東方在線（０１７９７）升逾１巴仙，報

１２﹒７４銀。

香江示威活動升級，旅客人數下滑，影響零售生意，本地收租佬亦繼續受壓，希慎

（０００１４）挫近３巴仙，報３０﹒９銀。信置（０００８３）急跌逾３巴仙，報１０﹒８２

銀，係最差表現藍戰士！新地（０００１６）撻低近３巴仙，報１０８銀。領展（００８２３）

滑逾２巴仙，報８６﹒１５銀。置富（００７７８）蒸發２巴仙，報８﹒８２銀。九置

（０１９９７）軟逾２巴仙，報４１﹒４５銀。鷹君（０００４１）瀉逾２巴仙，報２８﹒３銀

。嘉華國際（００１７３）近２巴仙，報４銀。請請！



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