《真知灼見－溫灼培》澳元多面受敵

《真知灼見》關心澳元的投資者，本周要多關注各項消息。本周二（３日）澳洲央行將議息

。雖然澳央行已於今年６月及７月連環減息兩次，每次０﹒２５％，但因應中美貿易關係進一步

轉惡，會否激發澳洲央行需要多作減息將是本周議息會市場關注重點所在。現階段而言，據澳元

利率期貨價格變化顯示，市場估計澳央行９月進一步減息機會只有１２％，要到１１月減息機會

才有八成。就讓我們留意本周澳央行議息會後市場想法會否有所改變。

同於本周二，澳洲將公布７月份零售銷量及第二季經常帳平衡數字。料這兩數字對反映澳洲

最新經濟形勢同具舉足輕重作用。本周三（４日），澳洲更將公布第二季ＧＤＰ，市場估計按季

按年將分別上升０﹒５％及１﹒４％。如屬實這將較第一季有著１﹒８％年增長率要低。



＊澳元或逐步跌至６５﹒６美仙＊



以澳洲對中國經濟的依賴程度，分析澳元重點當然離不開中美貿易關係。因為中美貿易關係

轉差，中國經濟自然受損，這同可對澳洲經濟以至澳元匯價不利。鑑於美國已於９月１日對中國

額外１２５０億美元總貨品徵１５％關稅，現階段實在沒有理據看好澳元前景。再者，分析澳元

還需看其主要鐵礦石出口競爭對手巴西的貨幣變化。受鄰國阿根延貨幣大幅貶值影響，巴西雷亞

爾跌至靠近歷史低位。由於澳洲與巴西同屬鐵礦石出口大國，當巴西貨幣大跌，這難免對澳元匯

價帶來拖累。技術上６８﹒４０美仙似已是澳元的一個龐大上升阻力。提防澳元逐步向

６５﹒６０美仙邁進。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

