政局不穩本地地產股受壓，港股收跌９８點報２５６２６

《經濟通通訊社２日專訊》本港上周末繼續出現因修訂《逃犯條例》的示威活動，加上再有

疑似警察喬裝示威者投擲汽油彈，以及有警察衝入太子站無差別暴打市民，以本港政局再度雪上

加霜。另外，美國昨日（１日）起正式對中國商品徵收１５％關稅，而中國亦開始對美國原油徵

收新關稅，種種不利因素衝擊下，港股今早僅低開９６點，本地地產及收租股再次因政局不穩而

受沽壓，令港股一度挫２２２點，全日低見２５５０２點。

幸重磅股騰訊（００７００）及中資金融股有資金追捧，帶動港股跌幅不斷收窄，但未能止

跌回升，跌幅最多收窄至６２點，全日高見２５６６２點，最終全日收跌９８點或０﹒３８％，

報２５６２６點。主板成交６７８﹒２３億元，較上周五（３０日）減少２２﹒４％。

國企指數報１０１０３，升２０點或０﹒２０％。

內地Ａ股顯著造好，上證綜指報２９２４點，升３７點或１﹒３１％；深成指報９５６９點

，升２０３點或２﹒１８％。兩市合共成交５５３２億人民幣，與上周五持平。



＊兗煤績後飆升近一成九，華能新能源復牌急漲＊



兗煤（０１１７１）公布最新業績，上半年多賺近兩成六至５８億人幣，全日急升

１８﹒７０％，報８﹒０６元。其他煤炭股亦受帶動，神華（０１０８８）上揚３﹒６６％，報

１５﹒８８元，為表現最佳藍籌及國指股。中煤（０１８９８）軟０﹒３２％，報３﹒１０元。

南方能源（０１５７３）升４﹒９２％，報０﹒６４元。

風電股全線急漲，華能新能源（００９５８）公布，控股股東中國華能集團考慮就公司所有

Ｈ股股份，作出有條件自願現金全面收購要約，如可能要約進行，將使得公司私有化並在聯交所

退市。該股今日復牌，逆市飆升２１﹒６６％，報２﹒６４元。龍源電力（００９１６）漲

５﹒５７％，報４﹒５５元。金風科技（０２２０８）揚３﹒９０％，報９﹒５９元。大唐新能

源（０１７９８）走高５﹒４１％，報０﹒７８元。

燃氣股則逆市受壓，新奧能源（０２６８８）公布，控股股新奧國際及其全資子公司精選投

資控股擬將其二者持有的全部約３﹒６９億股（佔公司已發行股本３２﹒８３％）轉讓予新奧股

份（滬：６００８０３）。新奧能源全日一度最多急瀉逾一成二，全日收跌７﹒６％，報

８２﹒７元，為表現最差國指股。中國燃氣（００３８４）跌１﹒３９％，報３１﹒９５元。北

控（００３９２）窄幅升０﹒１３％，報３７﹒４元。潤燃（０１１９３）揚１﹒４２％，報

３９﹒３元。



＊信置挫逾３％表現最差藍籌，長建創四年新低＊



本港政局恐更不穩，本地收租及地產股捱沽，九置（０１９９７）走低２﹒３６％，報

４１﹒４５元。希慎（０００１４）跌２﹒６８％，報３０﹒９０元。領展（００８２３）挫

２﹒１％，報８６﹒１５元。置富（００７７８）蒸發２％，報８﹒８２元。泓富

（００８０８）跌２﹒４１％，報２﹒８４元。冠君（０２７７８）走低０﹒７６％，報

５﹒２４元。太古地產（０１９７２）軟０﹒３９％，報２５﹒６５元。

地產股方面，信置（０００８３）跌３﹒３９％，報１０﹒８２元，為表現最差藍籌。新地

（０００１６）走低２﹒７９％，報１０８元。新世界（０００１７）跌１﹒３３％，報

９﹒６５元。恆地（０００１２）軟１﹒１％，報３６﹒１０元。長實（０１１１３）下滑

０﹒８２％，報５２﹒３０元。

多個港鐵站遭個別示威人士破壞，港鐵（０００６６）走低３﹒０８％，報４４元，盤中低

見４３﹒６５元，創近半年低位。其他公用股同告受壓，長建（０１０３８）跌２﹒８４％，報

５１﹒３５元，盤中低見５１﹒２５元，創四年新低。中電（００００２）挫２﹒１５％，報

７８﹒４０元。煤氣（００００３）走低１﹒５９％，報１４﹒９元。電能（００００６）跌

１﹒２５％，報５１﹒５５元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒４４％，報５６﹒０５元。港交所（００３８８）

挫１％，報２３７﹒６元。騰訊逆市升１﹒９７％，報３３１﹒２元。建行（００９３９）軟

０﹒１７％，報５﹒８１元。中移動（００９４１）跌０﹒０８％，報６４﹒９元。工行

（０１３９８）無升跌，報４﹒９５元。平保（０２３１８）揚０﹒３３％，報９０﹒２元。

中行（０３９８８）中期多賺近半成略勝預期，升０﹒３３％，報３元。交行

（０３３２８）揚０﹒３９％，報５﹒１５元。民行（０１９８８）漲１﹒１６％，報５﹒２２

元。招行（０３９６８）走高１﹒４％，報３６﹒２元。（ｔｔ）

