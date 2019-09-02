【修例風暴】被指８３１太子站暴力執法，李家超︰據實際情況行動

《經濟通通訊社２日專訊》８３１當晚大批防暴警察進入港鐵太子站，並被指暴力執法。保

安局局長李家超指，當日警方收到報案到場執法，他指，市民只是看到所謂不合理的拘捕行動的

某些片段。他強調因為警方已掌握當時的情況及所受或將受的襲擊而作出執法。如有任何人對於

警方的行動有不認同的話，可以按程序作出投訴。

他又補充指，大眾對警方採取行動不能只看單一事件，這對警方十分不公道。警方採取行動

需考慮前因後果，當時警方收到報案，根據有人打鬥和被襲擊，從而採取行動，強調警方所有行

動都是根據實際情況而定。

對於記者問他會否公開當日港鐵的閉路電視片段，李家超並無正面回應，只強調任何人可以

按機制投訴，並會就投訴作出公正的處理，並進行蒐證工作。

李家超又提到，網上有很多針對警方及傷害他們的行為，李家超認為事件是很危險及恐怖。

他指，過去亦有因為警方人手不足或裝備不足而遭到示威者包圍及毆打，因此警方在執行工作時

，會確保所有人安全，而警方在受到這些威脅及恐嚇之下，必須保護自己。

另外，政務司司長張建宗則表示，特區政府有足夠能力處理現時情況，警方是香港的執法及

護法者，政府現正全面檢視法例中有什麼可以協助警方，強調任何手段都要依法辦理。

對於有指在８３１太子港鐵站內有示威者死亡，張建宗稱，醫管局已有資料，指送院人士沒

有人死亡，當日有４６名傷者送院，目前有１９人留院接受治療，５人情況嚴重、１４人情況穩

定。他譴責造謠者，稱製造假消息對事情並沒幫助。（ｆｗ）（ｚｚ）

