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即市新聞

02/09/2019 13:27

【修例風暴】中大學生會辦民間開學禮，新生：納不同聲音意義更大

　　《經濟通通訊社２日專訊》在反修例風波下，中大今年停辦開學禮，中大學生會今日（９月
２日）自發於校內的百萬大道，舉辦辦「屬於中大學生的開學禮」，數百名中大生冒雨出席；有
新生對校方停辦開學禮感可惜，認為學生會舉辦的「民間開學禮」可容納不同學生聲音，意義更
大，又坦言對中大的生活抱期望。
　　中大商學院「新鮮人」梁同學表示，對中大停辦開學禮感可惜，認為學生會在校園內自發舉
辦開學禮，比校方舉行的有意義，能讓學生在安全環境下表達個人意見，因此選擇出席。她認為
，身為香港人應出一分力，但因擔心早前的示威活動會出現危險，故不會每次都站出來，適逢今
日下午未有課堂，故會參與罷課集會，被問及會否響應未來罷課，他表示仍需作考慮，會平衡個
人學業進度。梁稱，對大學生活有期望，亦會嘗試「上莊」、擔任學會內閣幹事。
　　另一名同為商學院新生的馬同學則指出，理解校方停辦開學禮的安排，因自己想了解更多中
大文化及不同學系的學生，故出席學生會自發舉辦的開學禮，目前仍需時適應大學生活，暫未決
定會否響應罷課活動。對於中大近月多了「香港暴徒中文大學」的別稱，他認為屬「搞笑」，或
有人以此惡意影響大學聲譽。他期望大學生涯可認識更多朋友、增加智識。
　　中大學生會今日早上１０時聯同書院學生會在百萬大道自發籌辦開學禮，大部分參與學生均
穿上黑衣，部分人則戴上頭盔、眼罩、口罩或面罩，亦有學生於校內掛上表達訴求的大型標語及
橫額。學生會於活動期間播放短片，並安排同學輪流發言，學生不時高喊香港人加油等口號表達
支持。（ｚｚ）

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