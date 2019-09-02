《每周華語－黃溢華》香江夜景、英治年代、越戰點滴、貿易地緣

《每周華語》中美貿易談判依然未有真正的突破，踏入９月不少基金又準備季結甚而年結。

全球經濟仍面對下滑的風險，「負息」債券日多，而美國可能年底之前再減息。中美惡鬥日久，

越南卻靜俏俏地於近幾年成為得益者。貿易地緣正在急變之中。英國１０月底「硬」脫歐機會存

在；美國方面，仍有機會對中國採取更為強硬的政經政策。



晚上由尖沙咀往港島方向看，不只五光十色，比牛頓之「三棱鏡」下的彩虹：紅、橙、黃、

綠、青、藍、紫更為美麗。香江於五光十色之下，乃一個不斷生金蛋的地方。１９９７年７月回

歸祖國，英治年代宣布正式結束，代之而來的是「一國兩制」與５０年生活模式不變。港島中區

目前及可見的將來仍是香港的經濟核心。中國銀行大廈，新的也好、舊的也好，均代表中資已是

香港經濟推動力的重要元素。近廿年，中資企業日見積極投資本地各行各業。因而回歸廿年多，

中區及灣仔的重要地標不乏中資大行的總部。灣仔的會展更是回歸的重要地標，亦是香港商貿不

斷與外界接觸的「圖標」（Ｉｃｏｎ）。今時今日，匯控及渣打英資兩大行依然活躍於本地市場

，而本地的「ＩＦＣ」及傳統英資的商廈，自然與今天的香港夜景一起與中資大行融合。一百多

年前香港也有夜景，但仍是一小漁港，今天整個港島的夜景，活力不只因為商貿、中外資的巨大

商廈，更重要的在香港工作甚而長住的外國人、外國商人、中外旅客，而土生土長、移民來港的

８００多萬香港人，已形成獨特的文化及提供各種方便，使更多人來港參觀、旅行、營商。



由港島遙望九龍半島，或由山頂往港島及九龍半島看，夜景更為壯觀！真的是萬家燈火。

１００年多看似是很長的時間，但以人類的歷史長河看，「一百年」可以視為「一秒」！今天已

回歸２０年有多，時光飛逝一點也不假。而夜景之下，所有人都有自身的活動與直接╱間接的貢

獻，若非累積８００萬人之力，即使有中電及港燈等２４小時全年無休的優質供電，「夜景」不

會那麼全球知名！有云：「生在福中不知福」。不少地區，２４小時不停供電非易事！而不少國

家，因為種種因由，今時今日供電仍不穩定。我們每天都太忙、太忙，忘記了夜景由更基本的供

電、供水、治安穩定，政法穩定作為支持。無電，那有夜景每天迎接客人來港？！香江可生「金

蛋」要很多條件、也須要「天時、地利、人和」的持久、持續配合，真的缺一不可。



英治年代，規劃及建立了地鐵，因而有「香港地下鐵，為你而建設」（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

ＭＴＲ，Ｇｒｏｗｉｎｇ ｆｏｒ ｙｏｕ）的口號。而引入了英式火車系統，啟動了本地的

首個地鐵「集體運輸」系統。１９８０年，雅麗珊郡主來港為港島地鐵線剪綵。而１９８６年，

她也有來港，為當年４月１１日啟用的九龍界限街警察遊樂會落成啟用剪綵。當然，有來港的皇

室甚多，而英女皇也有訪港。今天回歸後的香江街道及不少建築物、公營設施╱學校╱醫院仍有

英國的名稱及稱號，當然，「皇家」二字自然刪去了。但歷史的延伸乃很多方面，「五十年」生

活不變的執行與推動需要所有人的智慧去珍惜、執行、保護及微調。昨日又有新一季的賽馬，正

是「舞照跳、馬照跑」的兌現。而世事多變，中英兩國也好，全球大中小國自身都在變動、蛻變

。１９９７年之前，相信無人可以測到：１９９８年、２００１年、２００３年及２００８年等

等的天災人禍，巨大金融市場的波動，使回歸的「新生事物」，面對想像不到的考驗。亞洲金融

風暴，「沙氏」（ＳＡＲＳ）、美紐約「９．１１」恐襲及「次按」╱歐債危機都使近十多年

，全球步入新的地緣經濟不肯定性。今時今日香江步入了更為不肯定的考驗，香江夜景，有電供

應，有人生活，也要有穩定的一切事情去配合，才有「夜景」：把供電變為「金蛋」！無人看的

「夜景」，無人「有心」看的夜景，白花電力，也不會再生金蛋。



中秋快到，市民共賞中秋之夜與香江夜景，可以使８００萬人一起放下不開心的事情，那怕

「只有」一個晚上，也會使香江夜景真的美麗，由心出發的美！中電、港燈的供電，收費的、做

生意，但１００年前那有「夜景」！今天供電已被視為必然。真的嗎？很多地方那有壯觀的夜景

可以賞月。香江生「金蛋」，所有持份者要珍惜，失去８００萬人真心參與中秋夜的夜景，那有

真正價值？！



１９６０╱１９７０年代，越南落入戰亂之中。今年卻迎來了很好的經濟增長及大量資金流

入。１９６０年代的越戰，南北越分別由美中俄支持，美尼克遜總統成功結束了越戰，共產下的

新越南經濟一沉不起。但世事如棋局局新，今天越南迎來了經濟起飛。１９７８年，越戰名片

《Ｔｈｅ Ｄｅｅｒ Ｈｕｎｔｅｒ》全球發行放映，美大兵被長久的戰禍打到失去了人性，把

自己的生命被迫放在只有一粒子彈的手槍之上：二人對玩，至被自轟為止。人性失去了；今天已

過４０年，美轟炸北越使土地寸草不生。《Ｔｈｅ Ｄｅｅｒ Ｈｕｎｔｅｒ》數碼修復，２０

１８年再發行，仍大受好評（亦有批評！），戰爭殘酷，但當局者迷。越南自１９４５年二戰後

失落了至少半世紀，今天又再起步，且看她的人民會否真的成為得益者。人一旦定落入混亂之中

，日久必失人性；因而維護香江夜景與「金蛋」，乃真正各持份者必須為全港盡早找穩定出路的

責任。



越南近年迎來了新經濟的起飛，或許越南的經濟起飛，可維持十年、廿年甚而卅年。不一定

是中國的模式，也不可能再有另一個中國，但越南有條件壯大自身的經濟規模。美越半世紀前是

敵人，今天「合而可一起得益」，又是「分久必合」的活生生例子。《資深市場人士 黃溢華》

