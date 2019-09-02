【修例風暴】學生雨中罷課中環集會，盼星星之火燎原爭取政府回應

《經濟通通訊社２日專訊》反對修訂《逃犯條例》風波蔓延到校園，有中學生組織今日（９

月２日）開學日，在中環郵政總局外舉行罷課集會，約有１０００名身穿校服的學生聚集，活動

由發起人在台上發言時表明「罷課不罷學」，指罷課背後是為香港爭取公義、對政府運作施加壓

力，呼籲校方、家長理解學生罷課，強調５大訴求決一不可。

集會於中午約１２時、在滂沱大雨下展開，組織邀請學生樂隊演唱，樂隊奏起Ｒｕｂｂｅｒ

Ｂａｎｄ的《發現號》時，學生撐著雨傘一同高唱「撞進了冰山，捲上了急灣，一秒從未想折

返，就望到了，就能望到了，終會踏足這峽灣。」惟後來因雨勢太大，更刮起狂風、行雷閃電，

黃雨高掛，集會被迫腰斬，學生到對面天星碼頭多層停車場避雨，有志願人士向學生派發襪子替

換、以及送上毛巾抹身。

就讀中六的郭同學被雨水淋濕全身體、鞋也入水，需到停車場暫避，她坦言今日沒有上課，

校方已口頭承諾不會秋後算帳。面對惡劣天氣，她仍堅持參與集會，因她認為即使自己是社會的

一小分子，但「多得一個多一個」，希望集合眾人力量令政府回應５大訴求，特別是成立獨立調

查委員會，針對警權作檢討，釋除市民對社會瀰漫白色恐怖的憂慮。她形容，整個暑假均受反修

例問題困擾，但她表明罷課不罷學，關注事件之餘仍會努力溫習，因此今日她亦帶同教科書參與

集會。

就讀中六的吳同學指出，雖然社會批評學校不應牽涉政治，但他認為學校不只是學習，而是

教學生如何做人、如何了解社會，建立批評思維、分辦是非黑白，形容今日非為政治而來、而是

為良知走出來。

吳同學是應屆ＤＳＥ考生，他坦言暑假期間難免受衝突事件影響，相當心痛，相信學校會安排社

工輔導有需要的同學，他表示學校對罷課沒有立場、處分，他今天亦沒有罷課，參加完開學禮後

才前來集會，冀以中學生小小的力量，迫使政府聆聽市民聲音並回應訴求，為香港社會的未來出

一分手。

２０１４年發起佔中運動的港大法律系副教授戴耀廷，今日駕車出現在中學生集會會場外，

正前往參與其他活動的他認為，中學生罷課代表香港人有權利表達意見，學習不應只在課堂，欣

賞學生的堅持，支持學生以和平方式罷課。

他認為，港府繼續不回應市民訴求，只會令市民發起更多激進示威、衍生更多問題；對於反

修例演變為警民衝突，他認為警員夾在中間，未必是警員希望這樣做，因他們需要執法，但同時

留意到不少警員需要加以管理情緒，有些行為有小小「過咗火」，故他支持成立獨立調查委員會

。

問及保釋等候上訴，他笑言自己漸趨低調，但自己與很多香港人一樣，希望香港作出改變，

市民繼續以和理非爭取訴求。（ｚｚ）

