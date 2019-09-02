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即市新聞

02/09/2019 15:26

【修例風暴】學生雨中罷課中環集會，盼星星之火燎原爭取政府回應

　　《經濟通通訊社２日專訊》反對修訂《逃犯條例》風波蔓延到校園，有中學生組織今日（９
月２日）開學日，在中環郵政總局外舉行罷課集會，約有１０００名身穿校服的學生聚集，活動
由發起人在台上發言時表明「罷課不罷學」，指罷課背後是為香港爭取公義、對政府運作施加壓
力，呼籲校方、家長理解學生罷課，強調５大訴求決一不可。
　　集會於中午約１２時、在滂沱大雨下展開，組織邀請學生樂隊演唱，樂隊奏起Ｒｕｂｂｅｒ
　Ｂａｎｄ的《發現號》時，學生撐著雨傘一同高唱「撞進了冰山，捲上了急灣，一秒從未想折
返，就望到了，就能望到了，終會踏足這峽灣。」惟後來因雨勢太大，更刮起狂風、行雷閃電，
黃雨高掛，集會被迫腰斬，學生到對面天星碼頭多層停車場避雨，有志願人士向學生派發襪子替
換、以及送上毛巾抹身。
　　就讀中六的郭同學被雨水淋濕全身體、鞋也入水，需到停車場暫避，她坦言今日沒有上課，
校方已口頭承諾不會秋後算帳。面對惡劣天氣，她仍堅持參與集會，因她認為即使自己是社會的
一小分子，但「多得一個多一個」，希望集合眾人力量令政府回應５大訴求，特別是成立獨立調
查委員會，針對警權作檢討，釋除市民對社會瀰漫白色恐怖的憂慮。她形容，整個暑假均受反修
例問題困擾，但她表明罷課不罷學，關注事件之餘仍會努力溫習，因此今日她亦帶同教科書參與
集會。
　　就讀中六的吳同學指出，雖然社會批評學校不應牽涉政治，但他認為學校不只是學習，而是
教學生如何做人、如何了解社會，建立批評思維、分辦是非黑白，形容今日非為政治而來、而是
為良知走出來。
吳同學是應屆ＤＳＥ考生，他坦言暑假期間難免受衝突事件影響，相當心痛，相信學校會安排社
工輔導有需要的同學，他表示學校對罷課沒有立場、處分，他今天亦沒有罷課，參加完開學禮後
才前來集會，冀以中學生小小的力量，迫使政府聆聽市民聲音並回應訴求，為香港社會的未來出
一分手。
　　２０１４年發起佔中運動的港大法律系副教授戴耀廷，今日駕車出現在中學生集會會場外，
正前往參與其他活動的他認為，中學生罷課代表香港人有權利表達意見，學習不應只在課堂，欣
賞學生的堅持，支持學生以和平方式罷課。
　　他認為，港府繼續不回應市民訴求，只會令市民發起更多激進示威、衍生更多問題；對於反
修例演變為警民衝突，他認為警員夾在中間，未必是警員希望這樣做，因他們需要執法，但同時
留意到不少警員需要加以管理情緒，有些行為有小小「過咗火」，故他支持成立獨立調查委員會

　　問及保釋等候上訴，他笑言自己漸趨低調，但自己與很多香港人一樣，希望香港作出改變，
市民繼續以和理非爭取訴求。（ｚｚ）

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