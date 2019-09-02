《鍾之日記》示威衝突沒能止，重創港鐵地產股

《鍾之日記》９月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



９月首個交易日，港股下跌，Ａ場揚。中美貿戰正式升級，美國周日起對多種中國商品徵收

１５％關稅，包括鞋類、藍芽耳機及智能手表等，中國亦開始對美國原油徵收新關稅，作為反制

措施。

深陷修條風波的香港政局沒有任何緩和，在過去的周末再發生嚴重衝突，香江魚缸如正受三

號風球影響的天氣般，橫風橫雨，今早低開９６點，一度挫２２２點，低見２５５０２點。幸有

重磅股騰訊（００７００）等回穩，帶動港股跌幅不斷收窄，但未能止跌回升，恆指最終收跌

９８點或０﹒３８％，報２５６２６點。主板成交６７８﹒２３億元，較上周五（３０日）減少

２２﹒４％。

兗煤（０１１７１）意外派息，全日急升１８﹒７％。其他煤炭股亦受帶動，神華

（０１０８８）上揚３﹒６６％，為表現最佳藍籌及國指股。華能新能源（００９５８）大股東

華能集團考慮私有化，今日復牌，逆市飆近２２％。



＊財新ＰＭＩ意外回升，Ａ場收復二千九＊



８月官方製造業ＰＭＩ由７月的４９﹒７％降至４９﹒５％，連續４個月處於收縮水平，亦

遜於市場預期的４９﹒７％。不過，今日公布的８月財新ＰＭＩ為５０﹒４，較７月上升０﹒５

個百分點，重返榮枯分界線以上，為４月以來最高。官方與民間ＰＭＩ數據背向。

國務院金融穩定發展委員會召開會議，提出要為更多長期資金持續入市創造良好條件；此外

，券商報告指國慶閱兵規模超往年，軍工股迎超額收益，航天軍工、科技股急漲，拉動大市向上

，滬指先升破二千九關口，全日收市升幅擴大至１﹒３１％，報２２６０﹒４４點，深成指更漲

２﹒１８％。但值得留意的是，銀行、保險、釀酒等權重板塊跑輸大市。

兩市全日成交５５３２億元人民幣，和上個交易日持平，外資連續第三日淨流入，今日通過

滬股通、深股通淨買入５３﹒１億人民幣Ａ股。



＊港鐵站成示威者破壞目標，麻煩陸續有來＊



香港反《逃犯條例》所引發的群眾運動一浪接一浪，由於香港特首林鄭月娥對民間五大訴求

仍然是鐵板一塊，令香港社會變成高壓鍋。儘管警方就民陣申請於上周六（８月３１日）舉行的

遊行活動發出反對通知書，但仍然引發了數以十萬計的群眾上街。群眾不滿香港警察在執法過程

中違反守則，及使用過分武力，導致示威者使用的抗議手段亦逐步升級，包括?擲汽油彈、在路

中心縱火等。

港鐵（０００６６）成為新一輪戰場的磨心。自從內地官媒批評港鐵安排專列護送示威者離

開後，港鐵明顯變得「積極」，包括向法庭申請禁止示威者擾亂地鐵站秩序、突然關閉個別地鐵

站。上周六晚上，警方進入太子站進行抓捕行動，在月台引發大混亂，多名並非身穿黑衣的人士

亦被警員攻擊，引發民間恐慌，警方對此解釋是，在電光火石間難以判斷乘客是否示威者。

示威者覺得港鐵已成「幫兇」，各區港鐵站亦成為了示威者搗亂的目標，周六和周日的示威

活動中，有人打破站內的售票機、閘機和其他設備，車長控制室的玻璃亦被打碎，但在過往兩個

月的示威活動中，港鐵和示威者總體上相安無事。

港鐵除了要繼續面對示威活動衝擊外，還要面對市民的抵制行動，股價全日跌３﹒１％，報

４４元；其他收租股同跌，太古地產（０１９７２）跌０﹒４％，鷹君（０００４１）跌

２﹒４％，九龍倉置業（０１９９７）跌２﹒４％，領展（００８２３）跌２﹒１％。



＊美關稅將蔓延至ｉｐｈｏｎｅ，個別蘋概股仍企穩＊



中美周日（１日）正式互徵新關稅。美國總統特朗普發ｔｗｉｔｔｅｒ稱，他的目標是減少

美國對中國的依賴，並再次呼籲美國企業尋找中國以外的替代供應商。但美方的關稅亦危害了美

國自身的企業，蘋果的智能手錶Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ等產品也會中招。而特朗普１２月１５

日起另一輪關稅，據《路透社》統計，Ａｐｐｌｅ ５０項中國製造產品，到年底有多達４６項

需要支付關稅，比例高達９２％，Ａｐｐｌｅ將成大輸家。

統計截至８月底，蘋果５０項中國製造產品中，有１９項已涉及關稅支付，佔蘋果中國製造

產品比重３８％。而自９月１日起，受關稅影響的蘋果中國製造產品，就將增加至３３項，涉及

關稅之產品佔蘋果５０項中國製造產品比重達６６％，Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ、無線耳機

ＡｉｒＰｏｄｓ、電腦ｉＭａｃ等均受影響。而自１２月起，涉及關稅之產品佔蘋果中國製造產

品比重達９２％，ｉＰｈｏｎｅ、ＭａｃＢｏｏｋ、ｉＰａｄ等均不能倖免。

據蘋果今年首季的財報，ｉＰｈｏｎｅ的銷售收入佔總收入約６１﹒７％，對Ａｐｐｌｅ來

說，這代表關稅正式「入肉」。而面對關稅將至，未知今個月即將發布的新ｉＰｈｏｎｅ售價會

否受影響。美國電子產品企業商會表示，去年７月以來主要針對零件的關稅，已令業界損失

１００億美元，如今關稅更開始覆蓋成品，５２０億美元產品都受衝擊。

蘋果概念股今日互見漲跌，信利國際（００７３２）挫４％，丘鈦科技（０１４７８）跌

１﹒７％，比亞迪電子（００２８５）跌０﹒７％；但舜宇光學（０２３８２）升０﹒５％，華

顯光電（００３３４）升１﹒１％，鴻騰精密（０６０８８）亦升１﹒５％。



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