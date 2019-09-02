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即市新聞

02/09/2019 11:55

《價值美股－阮靜瑤》經濟不景，ＲＥＩＴｓ能否避險？

　　《價值美股》中美貿易戰白熱化，全球經濟下行壓力加大，各國央行相繼減息向市場釋放流
動性，推升債券價格。至於因波動性低、派息穩定的特點而被視為「類債券」的房地產信託基金
（ＲＥＩＴｓ），在市況不穩，但多國減息的氣氛下，能否進一步展現投資價值？

＊Ｖａｎｇｕａｒｄ房產ＥＴＦ跑贏大市＊
　
　　減息促使債息下跌，投資者持有ＲＥＩＴｓ所期望的股息率也會下降，但如果就此判斷，加
息利淡ＲＥＩＴｓ，減息利好ＲＥＩＴｓ，則未免太簡單了。因為經濟疲弱，各地央行才會減息
，若經濟拖累股市下跌，ＲＥＩＴｓ價格也不能獨善其身。若以風險高低衡量，ＲＥＩＴｓ介乎
股票和債券之間。
　　回顧２００７年次按危機爆發，違約率劇增，美國規模最大ＲＥＩＴｓ　ＥＴＦ－－
Ｖａｎｇｕａｒｄ房地產ＥＴＦ（ＶＮＱ）曾由２００７年２月高位７０美元暴跌至２００９年
３月的１６美元。過去十餘年，美國房地產市場未如香港般瘋狂上升，長線而言，ＲＥＩＴｓ並
不是美股牛市「派對」中的焦點，但當市況波動時（撇除２００７年由房地產市場爆發的次按危
機），其抗跌力佳的優點便突顯出來。去年美股經歷「黑色１０月」、「血腥平安夜」，標普五
百指數由１０月３日收市報２９２６點跌至１２月２４日的２３５１點，跌幅近兩成，期間
ＶＮＱ跌幅不足５％。踏入２０１９年，全球經濟風險持續發酵，股市前景未明朗，ＶＮＱ年初
至今卻累漲了２３﹒７％，跑贏標普五百指數同期的漲幅１６﹒７％。

＊投資美國ＲＥＩＴｓ要付３０％股息稅＊
　
　　選擇ＲＥＩＴｓ方面，投資者有兩點應多加留意。若以穩定性作首要取向，醫療護理或出租
物業給政府的租務收入，相較酒店、零售、寫字樓，前者對經濟下行的敏感度低，較少受經濟環
境盛衰影響。另外一點，香港人買美股需要扣除３０％股息稅，大家買入前要清楚實際上扣稅後
之回報。從這點引申，我們不應盲目選擇較高息率的ＲＥＩＴｓ，愈大比例的獲利源自配息，在
稅務上對投資者的不利影響會愈顯著。《茂宸證券經紀業務部助理副總裁　阮靜瑤》

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