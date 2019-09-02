【ＡＩ大會】上海政府：未來三年人工智能產值將達千億規模

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》２０１９世界人工智能大會周六（３１日）

閉幕。在閉幕儀式上，上海市政府發布《建設人工智能高地的三年行動方案》，提出到２０２１

年，上海要部署十大全球領先創新應用場景，打造十家龍頭創新企業，培育百家創新標桿企業，

形成重點產業千億人幣產值規模。

《方案》提出，上海將布局建設浦東張江、臨港新片區、徐匯濱江和閔行馬橋四大人工智能

產業聚集區；推進高校、科研院所和企業合作建立１０個重點聯合實驗室，建設１５個大數據聯

合創新實驗室，為人工智能產業提供多要素集聚的訓練場。

同時，《方案》對列入「上海市人工智能試點應用場景」的重大專項項目，按項目投資額

３０％予以支持，最高支持額２０００萬元（人民幣．下同）；對符合條件的創新企業給予

１５％所得稅優惠，對創新個人和創新活動分別給予最高給予５０萬元和２００萬元的獎勵和扶

持；建立首期規模１００億元人工智能產業投資基金，帶動更大規模社會資本，重點投向上海市

創新創業項目。在當日的閉幕儀式上，上海人工智能產業投資基金正式簽約成立。

在人才建設方面，《方案》提出，力爭三年使人才規模翻一番，達到２０萬人；建成１０家

實訓基地和人才培養基地；培訓萬名緊缺專業高級能人才。允許科研人員企事業雙向流動，離崗

創業允許留職３至５年。

