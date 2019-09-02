【駐滬專電】滬市主板公司上半年淨利增長９％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所昨日披露，截至８月３１日，滬市主

板１４９０家公司、科創板２８家公司半年報全部對外披露。

統計顯示，上半年滬市主板公司實現營業收入和淨利潤雙增長。其中，滬市公司總計實現營

收１７﹒５１萬億元（人民幣．下同），同比增１０％，約佔上半年ＧＤＰ總額的近四成；共計

實現淨利潤１﹒７３萬億元，同比增長９％。

負債率方面，上半年實體企業整體資產負債率為６２﹒３９％，與去年同期基本持平。國有

實體企業資產負債率６２﹒５７％，略高於民營實體企業的６１﹒８１％。大類行業中，去產能

重點行業主動去槓桿效果有一定呈現，煤炭和化工製造等傳統產能行業，資產負債率分別下降了

１﹒１４和０﹒１５個百分點。

而作為滬市的「新生」，２８家已上市科創板企業業績保持高速增長，合計實現營業收入

３２９﹒６３億元，同比增長１８％；實現淨利潤４５﹒６０億元，同比增２５％。

在２８家科創板上市公司中，扣除體量較大的中國通號，其餘２７家公司營業收入、淨利潤

同比分別增長３７％、３８％。從行業情況看，生物醫藥、高端裝備、新一代信息技術行業和新

材料等科技創新特徵明顯的行業均實現不同程度增長，總體發展態勢良好。

