  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2019 09:30

【駐滬專電】滬市主板公司上半年淨利增長９％

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上交所昨日披露，截至８月３１日，滬市主
板１４９０家公司、科創板２８家公司半年報全部對外披露。
　　統計顯示，上半年滬市主板公司實現營業收入和淨利潤雙增長。其中，滬市公司總計實現營
收１７﹒５１萬億元（人民幣．下同），同比增１０％，約佔上半年ＧＤＰ總額的近四成；共計
實現淨利潤１﹒７３萬億元，同比增長９％。
　　負債率方面，上半年實體企業整體資產負債率為６２﹒３９％，與去年同期基本持平。國有
實體企業資產負債率６２﹒５７％，略高於民營實體企業的６１﹒８１％。大類行業中，去產能
重點行業主動去槓桿效果有一定呈現，煤炭和化工製造等傳統產能行業，資產負債率分別下降了
１﹒１４和０﹒１５個百分點。
　　而作為滬市的「新生」，２８家已上市科創板企業業績保持高速增長，合計實現營業收入
３２９﹒６３億元，同比增長１８％；實現淨利潤４５﹒６０億元，同比增２５％。
　　在２８家科創板上市公司中，扣除體量較大的中國通號，其餘２７家公司營業收入、淨利潤
同比分別增長３７％、３８％。從行業情況看，生物醫藥、高端裝備、新一代信息技術行業和新
材料等科技創新特徵明顯的行業均實現不同程度增長，總體發展態勢良好。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態02/09/2019
德州1個月兩宗槍擊 最少7死20傷
生財有道30/08/2019
【嚟緊炒D乜】中國白銀績後短期受壓 趁機撈底博反彈
生財有道30/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中生製藥約11元入貨
生財有道30/08/2019
旅客急跌酒店大劈價 中秋小黃金周4星400元有找!
FOCUS30/08/2019
【FOCUS】蘋果出新機 華為添狙擊
國際動態30/08/2019
蘇格蘭保守黨領袖請辭 不利約翰遜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金