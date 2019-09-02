【駐京專電】共產黨農村工作條例印發，加強對農村經濟建設領導

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中共中央日前印發《中國共產黨農村工作條

例》。條例提到，加強黨對農村經濟建設的領導。鞏固和加強農業基礎地位，實施藏糧於地、藏

糧於技戰略，嚴守耕地紅線，確保穀物基本自給、口糧絕對安全。深化農業供給側結構性改革

，構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，促進農村一二三產業融合發展，發展壯大農村

集體經濟，促進農民持續增收致富。堅決打贏脫貧攻堅戰，鞏固和擴大脫貧攻堅成果。

條例對黨領導農村工作體制機製作出全面規定：

一是明確了中央統籌、省負總責、市縣鄉抓落實的農村工作領導體制，構建了職責清晰、分

工負責、合力推進的責任體系。

二是條例規定黨中央全面領導農村工作，決定農村工作的大政方針、重大戰略、重大改革，

定期研究農村工作，每年召開農村工作會議，制定出台中央指導農村工作的文件等。條例還分別

規定了省、市、縣級黨委抓農村工作的職責任務。

三是明確了農村工作領導小組的設置和職責。黨中央設立中央農村工作領導小組，發揮農村

工作牽頭抓總、統籌協調等作用，對黨中央負責，向黨中央和總書記請示報告工作。縣級以上地

方黨委也應當設立農村工作領導小組，省市級一般由同級黨委副書記任組長，縣級由縣委書記任

組長。

四是明確了各級黨委農村工作部門的職能，包括決策參謀、統籌協調、政策指導、推動落實

、督導檢查等。

