【聚焦人幣】中信證券：料即期人幣匯率在７﹒１３－７﹒２５波動

《經濟通通訊社２日專訊》中信證券發表報告認為，當前人民幣的匯率水平包含了市場對於

未來美國新加收的關稅對於中國負面影響的預期，當期人民幣的即期匯率距離所測算的新關稅落

地後的均衡匯率也較為接近，認為未來美元兌人民幣即期匯率大概率會在７﹒１３－７﹒２５的

區間波動，但市場存在過度反應可能性，匯率可能存在暫時走到７﹒３的可能，但長期肯定會圍

繞均衡匯率雙向波動。人行也時刻注意避免匯率超貶，近期已經出現偏穩方向的引導，所以過度

貶值的可能性不大。（ｃａ）

